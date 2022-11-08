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تفاهم بين «صحة أبوظبي» وبيور هيلث»

عبدالله آل حامد يشهد توقيع المذكرة بين جمال الكعبي و وشايستا آصف (من المصدر)
9 نوفمبر 2022 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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 وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وبيور هيلث، منصة الرعاية الصحية المتكاملة، مذكرة تفاهم بين الطرفين لتعزيز جهود ومبادرات التبرع وزراعة الأعضاء في أبوظبي، وذلك عقب إطلاق حملة أبوظبي المجتمعية لدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة».
ووقع مذكرة التفاهم  الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة بيور هيلث، بحضور معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي وفرحان مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيور هيلث».
جاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لمبادرات التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والذي شهد إطلاق معالي آل حامد حملة أبوظبي لدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء «حياة».
وبموجب المذكرة، تتولى بيور هيلث مهام إدارة العمليات التشغيلية للتبرع بالأعضاء والأنسجة في الإمارة، تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي. ويتضمن ذلك كافة العمليات التشغيلية واللوجستية المتعلقة بالتبرع وزراعة الأعضاء في الإمارة، وتطوير منظومة تشغيلية تتمتع بالكفاءة والمرونة لضمان استدامة برامج التبرع وزراعة الأعضاء والارتقاء بخدماتها.
وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «بصفتها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، تستمر دائرة الصحة – أبوظبي، في ظل القيادة الرشيدة، بتوحيد جهود كافة المؤسسات المعنية في الإمارة للمضي في تعزيز صحة وسلامة المجتمعات في أبوظبي وحول العالم. إن التبرع وزراعة الأعضاء من أبرز الأولويات التي تحظى باهتمام كبير لدى الدائرة، الأمر الذي يجعلنا حريصين في رفد الجهود المبذولة في الإمارة لتوسيع نطاق العمليات الخاصة بالأعضاء والأنسجة لتعزيز توافر الأعضاء للمحتاجين إليها، حيث تمثل محدودية الأعضاء وعدد المتبرعين من أبرز التحديات التي تواجه برامج زراعة الأعضاء حول العالم. وعليه، أجدد دعوة كافة أفراد المجتمع إلى التعرف على البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والتسجيل كمتبرعين للمساهمة في جهودنا الرامية لمنح الأمل في حياة الكثيرين ممن ينتظرون الخضوع لعملية زراعة الأعضاء لإنقاذ حياتهم وتحسين جودتها».

أبوظبي
دائرة الصحة
بيور هيلث
الرعاية الصحية
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