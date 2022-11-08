«مبادلة للرعاية الصحية» تفتتح منشأة طبية جديدة بدبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مبادلة للرعاية الصحية أمس عن افتتاح منشأتها الطبية الجديدة بدبي، التي ستقدم تخصصات طبية وعلاجية عديدة من بينها طب الأطفال، إلى جانب الخدمات الجراحية التي تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجلد، والأعصاب، وأمراض الغدد الصماء، والجراحات التجميلية وطب العظام. وتتضمن المنشأة الطبية المتطورة 96 غرفة للاستشارات الطبية، و4 غرف عمليات، وجناحين للتنظير، ومختبراً داخلياً، وصيدلية، وقسماً للتصوير الشعاعي ومرافق مخصصة لإعادة التأهيل، وغرفاً للإجراءات العلاجية الخاصة، وتقدم جميعها نموذج رعاية شاملاً ومتكاملاً يلبي مختلف احتياجات قاطني دبي والإمارات الشمالية. وستحتضن المنشأة أيضاً صالة فريدة من نوعها مخصصة لما بعد الإجراءات الجراحية، حيث سيقدم فريق الرعاية متعدد التخصصات كافة التعليمات الضرورية للمرضى بعد خضوعهم للعمليات الجراحية استعداداً لخروجهم من المستشفى.

وقال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية:«نضع في مبادلة للرعاية الصحية راحة المرضى واحتياجاتهم محوراً لجميع قراراتنا. لذلك جاءت خطوة توسيع شبكتنا من مرافق الرعاية الصحية المتطورة لنتمكن من تقديم أعلى مستويات رعاية المرضى لجميع سكان الإمارات وزوارها مع ضمان وصولهم لخبراتنا الطويلة في الرعاية الطبية والتي تمثل ثمرة عقود من الممارسة العالمية، والمقدمة بأيدي المتخصصين في الرعاية الطبية والسريرية من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية».