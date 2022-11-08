شراكة بين «بروج» و«أبوظبي للمستلزمات الطبية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة بروج بي ال سي، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية جديدة مع شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية لتطوير قطاع صناعة المعدات الطبية في أبوظبي.

وقال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في بروج: «يسرنا أن نكون طرفاً في هذه الشراكة المهمة التي من خلالها سنقوم بتزويد شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية بحلولنا المبتكرة مما يعزز مكانتنا الرائدة كمزود معتمد وموثوق لحلول البولي أوليفينات لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات. تسهم حلول بروج في تعزيز حياة الناس عند استخدامها في تصنيع أنواع مختلفة ومتطورة من المعدات والمستلزمات الطبية لما توفره من مستويات عالية من الموثوقية والتناسق والمواءمة مع كافة المعايير الصناعية». وأضاف المهيري: «تضمن مجموعتنا الخاصة من حلول الرعاية الصحية أن يتم إنجاز أعمال عملائنا في هذا القطاع الحيوي بطريقة موثوقة وبما يتماشى مع احتياجات هذا القطاع. وبالإضافة إلى توثيق عملية الامتثال الطبي والخدمات التقنية، نقوم في بروج بدراسة آراء ووجهات نظر الشركاء في سلسلة القيمة وتضمينها في كافة عملياتنا ابتداءً من المفهوم وانتهاءً بالإنتاج، إضافة إلى عمليات المشتريات والدعم والتوزيع».