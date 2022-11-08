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جمعية الإمارات للسرطان تزور مستشفى ميديكلينيك

جمعية الإمارات للسرطان تزور مستشفى ميديكلينيك
9 نوفمبر 2022 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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زار وفد من جمعية الإمارات للسرطان برئاسة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس الجمعية عدد من المرضى بمركز «السرطان الشامل في ميديكلينيك مستشفى شارع المطار أبوظبي»، حيث كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للعمليات في أبوظبي والعين جو هازل، ومدير المستشفى بيتر جراهام هاوغريف والطاقم الطبي المختص في علاج أمراض السرطان.
وجال الحضور على أقسام مركز السرطان الشامل للتعرف على الخدمات الطبية المتعددة. وأشاد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض بالخدمات التي يقدمها هذا المركز من خلال الفريق الطبي المتميز بخبرته الطبية العالية، إضافة إلى الخدمات التشخيصية والعلاجية من جراحة وعلاج الأورام الطبية والعلاج الإشعاعي والطب النووي.

جمعية الإمارات للسرطان
مستشفى ميديكلينيك
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