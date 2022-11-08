إطلاق جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية لرفع مستويات التنافسية المؤسسية

طشقند (الاتحاد)

برعاية فخامة شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، وحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وشوكرت فافاييف مدير عام مؤسسة المشاريع الاستراتيجية بمكتب رئيس جمهورية أوزبكستان، أطلقت حكومتا الإمارات وأوزبكستان جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية، في مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية للتطوير الحكومي، تركز على رفع مستويات الجودة الحكومية والتنافسية المؤسسية.

ويأتي إطلاق الجائزة المستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية وجائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي، في إطار تحقيق مستهدفات الشراكة الاستراتيجية ضمن محور الجودة الحكومية، الهادف إلى تبني أسس التميز الحكومي والجودة في العمل الحكومي، من خلال بناء القدرات وتبادل المعرفة وقصص النجاح والاستفادة من النماذج والخبرات التي تم تطويرها، بما يضمن رسم مسار متكامل للحكومة الأوزبكية لرفع مستوى الأداء وتعزيز تنافسيتها، بما ينعكس إيجاباً على حياة أفراد المجتمع.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤمن بمحورية التعاون وبناء نماذج الشراكات القائمة على المعرفة التي تؤسس لحكومات المستقبل.

وقال محمد القرقاوي: إن حكومة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع حكومة أوزبكستان، وإن إطلاق جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية يشكّل خطوة مهمة في تعزيز تبني ثقافة التميز الحكومي، وركيزة أساس للارتقاء بالعمل وترسيخ منظومة متطورة ومنهجية استثنائية تستند إلى النتائج والإبداع المتواصل.

من جهته، أكد شوكرت فافاييف مدير عام مؤسسة المشاريع الإستراتيجية بمكتب رئيس جمهورية أوزبكستان أن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي مع الإمارات تمثل علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، لما استطاعت أن تحققه من إنجازات غير مسبوقة على صعيد نقل ومشاركة التجارب الحكومية الأكثر تميزاً، وما نتج عن ذلك من تطور متسارع للإدارة الحكومية في أوزبكستان.

وقال فافاييف: إن إطلاق جائزة أوزبكستان للجودة يمثل محطة مهمة ونقلة نوعية في هذه الشراكة.

وترتكز جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية على 3 محاور رئيسية، هي: الممكنات المتكاملة، تحقيق الرؤية، والمهام الرئيسية والابتكار.

وتتبنى الجائزة منظومة الجودة الحكومية في تقييمها للجهات، معايير رئيسية تشمل: الرؤية الحكومية الطموحة، وكفاءة وفاعلية المهام الحكومية الرئيسية، وثقافة الابتكار، وتقديم خدمات حكومية مرنة ومبتكرة، والممكنات المتكاملة، إضافة إلى النتائج والأداء المؤثر. وتشمل 16 فئة رئيسية، وترتكز على 3 محاور رئيسية، هي: الممكنات المتكاملة، تحقيق الرؤية، والمهام الرئيسية والابتكار.

وشهد حفل إطلاق جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية عقد جلسات معرفية، شارك بها وزراء ومسؤولون من حكومة الإمارات، حيث تحدثت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، خلال جلسة بعنوان «دور القيادة في تعزيز التطوير الحكومي»، عن دور قيادة دولة الإمارات في تبني منظومة تميز حكومية عالمية.

تطوير الجهات

استعرضت مريم الحمادي أمين عام مجلس الوزراء، في جلسة بعنوان «دور جائزة التميز الحكومي العربي في تطوير الجهات في العالم العربي»، تجربة التميز الحكومي في المنطقة العربية، والشراكة الفاعلة التي طورتها حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية في هذا المجال، والتي أسهمت في إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي. وشارك د. سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة عجمان، وأوتابك خاسانوف النائب الأول لمدير وكالة تطوير الخدمات الحكومية في أوزبكستان، وم. محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ورستامخون عزيزوف النائب الأول لمدير عام وكالة التطوير الاستراتيجي في أوزبكستان، ود. هزاع النعيمي منسق عام برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، في جلسة حوارية تناولت مواضيع مرتبطة بالتميز المؤسسي وتبني مبادئ الجودة في العمل الحكومي.