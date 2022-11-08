سفراء الأمان يزورون المخيم الإماراتي - الأردني للاجئين

دبي (الاتحاد)

زار وفد مجلس سفراء الأمان التابع للإدارة العامة لحقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي، رفقة عدد من أعضاء «الهلال الأحمر» الإماراتي، المخيم الإماراتي- الأردني للاجئين، إلى جانب زيارة مركز الشباب بمنطقة مريجيب الفهود في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن «سفراء الأمان» نفذوا، خلال زيارة المخيم الإماراتي-الأردني للاجئين، عدداً من المهام الإنسانية والتطوعية، بالتنسيق مع إدارة المخيم، وذلك في إطار تعزيز مبادرات الإمارات الإنسانية، ومساهمة منهم في دعم الجهود الإنسانية المبذولة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وبين أن وفد سفراء الأمان اطلعوا على سير العمل داخل ورش الصيانة والمعامل المُجهزة بأحدث المعدات والآليات لتدريب اللاجئين وتأهيلهم في عدة مجالات ليستطيعوا اكتساب مهارات وحرف تعينهم في مستقبل حياتهم، إلى جانب الاطلاع على الخدمات التعليمية المُقدمة للطلبة في مدارس المخيم الأساسية والثانوية، والخدمات العلاجية والطبية المُقدمة في المركز الطبي داخل المخيم لتوفير الرعاية الصحية.