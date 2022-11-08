مذكرة تفاهم بين بلدية عجمان و«خيرية النعيمي»

عجمان (الاتحاد)

وقعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مذكرة تفاهم مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، لتعزيز التعاون القائم بينهما، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، وإيجاد بيئة تعاون من خلال دعم وتطوير الشراكات الاستراتيجية بشكل فعال. ووقع المذكرة بالإنابة عن الدائرة الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية، فيما وقع بالإنابة عن مؤسسة حميد بن راشد طارق عبدالله محمد العوضي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وأكد الدكتور المهندس محمد بن عمير، أن الدائرة تسعى بشكل دائم ودؤوب لتعزيز أوجه التنسيق المشترك مع كافة الجهات والمؤسسات، التي تقدم خدمات نوعية للمجتمع، مؤكداً أن الجميع يسعى لتحقيق التكامل المؤسسي، لخدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين. من جهته، قال طارق العوضي: إن مذكرة التفاهم تضمن توفير المخططات المعتمدة والاستشارات الهندسية، وتبادل الخبرات، وتقديم الاستشارات الإدارية والفنية.