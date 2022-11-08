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18 مشروعاً مصرياً ذكياً خلال قمة المناخ

18 مشروعاً مصرياً ذكياً خلال قمة المناخ
9 نوفمبر 2022 00:56

شرم الشيخ (وام)

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أكد السفير هشام بدر المنسق العام لمؤتمر المناخ للمشروعات الخضراء الذكية أن مصر تُعد أول دولة في العالم تطلق هذا النوع من المبادرات والتي سيتم عرض المشاريع الفائزة منها خلال فعاليات «cop27».
وأشار إلى أن الفائزين في مبادرة «المشروعات الخضراء» والذين قدموا حلولاً مصرية لمشكلات المناخ يوجدون خلال فعاليات مؤتمر المناخ، لعرض واستعراض مشروعاتهم والحصول على فرص للتمويل وفرص إطلاق هذه المشاريع حول العالم. وأوضح أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تم إطلاقها برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، لافتاً إلى أن فكرة المبادرة تتلخص في الإجابة عن سؤال: كيف يمكن للمواطن العادي في أي مكان بمصر أن يستفيد من «cop27»؟ وتسمح المبادرة لأي شخص ضمن 6 فئات من المشاريع، تتضمن المشاريع الناشئة، والصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومشاريع المرأة، بأن يتقدم بمشروع إلى لجنة المحافظة، ثم على المستوى الوطني، ويعقبه المستوى الدولي. وتم التقدم بـ6281 مشروعاً، وبعد التصفيات الأولى بلغ إجمالي المشاريع الفائزة 162 مشروعاً، وتمت تصفيتها إلى 18 مشروعاً في 6 فئات تم اختيارها في مؤتمر وطني لتمثيل مصر خلال «cop2».
وأفاد بأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تسعى لتوطين التنمية المحلية، من خلال فتح الباب أمام المحليات وكل الشركات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مصر بأن يتقدموا بأي مشروع يخدم التنمية المستدامة والبيئة، موضحاً أن مشروع أخضر ذكي يعني مشروعاً يخدم البيئة، من خلال استخدام طاقة أقل، ويستخدم طاقة أقل ونوعا من التكنولوجيا.
وأشار إلى أن مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة شركاء في هذه المبادرة، معرباً عن تطلعه لأن تكون نموذجاً يحتذى به في دول العالم، لافتاً إلى تلقيهم استفسارات من العديد من الدول الأفريقية حول هذه المشاريع لنقلها والاستفادة منها.

قمة المناخ
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