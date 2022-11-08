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«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير وتحديث التشريعات القانونية

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي خلال ترؤسه الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد (وام)
9 نوفمبر 2022 00:54

الشارقة (وام)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، تضمنت تطوير وتحديث التشريعات القانونية، ومتابعة أداء الجهات الحكومية، والاطلاع على سير العمل في المشروعات التنموية.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتنظيم مركز الشارقة للعمل والإنتاج المنزلي لمنتسبي الرعاية الاجتماعية «إنتاج»، وبحسب القرار يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية أن يُنشئ له فروع ومكاتب في بقية مدن ومناطق الإمارة.
ويهدف المركز إلى تمكين المنتفع اقتصادياً ومهنياً لمساعدته بالعمل من المنزل، وإيجاد وتوفير مصدر دخل إضافي للمستفيد خلافاً للإعانة الاجتماعية التي يحصل عليها من دائرة الخدمات الاجتماعية، وترويج منتجات المنتفع لرفع المستوى المعيشي له ولأسرته.
وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه، ممارسة العديد من الاختصاصات، منها تأهيل وتدريب المنتفع على الإنتاج المنزلي، وتحسين جودة المنتجات المنزلية، وتنظيم واستضافة المعارض والفعاليات ذات الصلة بالإنتاج المنزلي لتمكين المنتفع من ترويج وتسويق إنتاجه بصورة مهنية وحرفية، وتنظيم الورش المهنية التعليمية والحرفية التي يعود ريعها للمركز، والتعاون والتنسيق مع المؤسسات والإدارات الحكومية لتنفيذ الفعاليات والمعارض الخاصة بالمنتفع، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون لتحقيق شراكات بين المنصات العارضة للمنتفع لتسهيل عمليات التسويق والبيع.

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مقترحات تطوير العمل البلدي
ناقش المجلس عدداً من مقترحات تطوير العمل البلدي وتنسيق الجهود على مستوى بلديات مدن ومناطق إمارة الشارقة، بما يسهم في تطوير الخدمات وإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات، والعمل على إيجاد أفضل الممارسات التي تتناسب مع المناطق كافة، وتسهل من تقديم الخدمات عبر المنصات الرقمية الحديثة.

 

تنفيذي الشارقة
الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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