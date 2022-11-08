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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير كوستاريكا

سعود بن صقر خلال استقباله فرانسيسكو شاكون إيرنانديس (وام)
9 نوفمبر 2022 00:54

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير كوستاريكا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين. من جانبه، عبر فرانسيسكو شاكون هيرنانديز، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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