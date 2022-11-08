سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على خطط وبرامج وزارة الطاقة

الشارقة (وام)

استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس النفط، ظهر أمس، المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وذلك في مقر مجلس النفط.

واستمع سموه لشرح عن الخطط والبرامج المستقبلية لوزارة الطاقة والبنية التحتية والتي تهدف إلى تطوير وتطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع المبادرات التي تحافظ على البيئة المستدامة، إضافة إلى التطور التكنولوجي الذي تشهده الوزارة في مجالات الطاقة والفرص الاستثمارية في القطاعات المرتبطة به.

واطلع سمو رئيس مجلس النفط على جهود الوزارة بمجال استدامة البيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، ومستهدفاتها المستقبلية، والخطوات والإجراءات الفعالة والمبادرات النوعية والطموحة الداعمة لمسيرة الدولة نحو الريادة العالمية في مجال الاستدامة والتغير المناخي. كما استمع سموه لحديث الوفد عن مستهدفات وزارة الطاقة والبنية التحتية المواكبة التوجهات الحكومية لدولة الإمارات، ومشاريعها النوعية في قطاع الطاقة. وتناول اللقاء فرص التعاون بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ومجلس النفط من حيث الاستعانة بطلاب الجامعات في الإمارة لعمل برامج تخدم قطاع الطاقة ومشاريعها.

وفي نهاية اللقاء، تسلم سموه نسخة من كتاب «التطور الجيولوجي لدولة الإمارات العربية المتحدة» الذي أصدرته الوزارة، ويعتبر أول مرجع باللغة العربية لجيولوجية الدولة، خلال فترة تزيد على 600 مليون سنة من التاريخ الجيولوجي. حضر اللقاء الشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس مجلس النفط.