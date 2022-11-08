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سلطان بن أحمد يشهد حفل خريجي جامعة «اكستر البريطانية»

سلطان بن أحمد يشهد حفل خريجي جامعة «اكستر البريطانية»
9 نوفمبر 2022 00:54

الشارقة (وام)

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، حفل رابطة خريجي جامعة إكستر البريطانية في الشارقة، الذي أقامته الجامعة في دارة الدكتور سلطان القاسمي.
ورحب سموه في مستهل اللقاء بضيوف الإمارة من طلبة وخريجي جامعة إكستر والذين حرصوا على الحضور لحفل رابطة الخريجين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً سموه بتواصلهم الدائم والذي يعكس انتماءهم للعلم والمعرفة واشتغالهم به.
ونقل سموه في كلمته تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة للحضور مثمناً اهتمام سموه اللامحدود باللقاءات الفكرية والثقافية، والتواصل بين مؤسسات إمارة الشارقة الأكاديمية.
وفي كلمة للدكتور غاريث ستانسفيلد نائب الرئيس والعميد التنفيذي لجامعة إكستر، وجه شكره وتقديره إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على الرعاية الكريمة لحفل رابطة الخريجين، مثمناً جهود سموه الكبيرة في نشر العلم ورعاية وإنشاء المؤسسات التعليمية المرموقة، ودعم أهل العلم في كافة بلدان العالم.
وقدم الدكتور بريندان غودلي أستاذ العلوم البحرية في جامعة إكستر، عرضاً تقديمياً عن أهمية الحفاظ على الحياة البحرية واستدامتها، كما تطرق إلى ضرورة اتخاذ الدول نظاماً بيئياً يحقق السلامة للحياة البحرية، وأهمية المحيطات والبحار للحفاظ على البيئة.
وألقى الدكتور أحمد الشماع مدير جامعة خورفكان كلمةً خلال الحفل عبر فيها عن سعادته بالتعاون مع جامعة إكستر التي تعتبر إحدى أعرق الجامعات ذات العلاقات الأكاديمية المتواصلة مع إمارة الشارقة، وتمنى أن تسهم جامعة خورفكان من خلال التعاون المشترك بين الطرفين في خدمة حقل الدراسات البحرية والبحوث التطبيقية.

سلطان بن أحمد
سلطان بن محمد القاسمي
جامعة إكستر
الشارقة
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