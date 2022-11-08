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رأس الخيمة تشارك في الكونغرس العالمي للإعلام

رأس الخيمة تشارك في الكونغرس العالمي للإعلام
9 نوفمبر 2022 00:54

رأس الخيمة (الاتحاد)

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تشارك إمارة رأس الخيمة في الكونغرس العالمي للإعلام بنسخته الأولى.
وتعكس هذه المشاركة توجهات قيادة الإمارة حول أهمية الإعلام ودوره المحوري في التعريف بإنجازات رأس الخيمة وخططها المستقبلية، ويمثل رأس الخيمة كل من المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وشركة مرجان، حيث تعرض مؤسسات الإمارة أبرز مشاريعها ومبادراتها ورؤيتها المستقبلية الطموحة، والخدمات والتسهيلات التي تقدمها رأس الخيمة للشركات العاملة في قطاع الإعلام والإنتاج.
وتتحدث هبة فطاني المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، ورامي جلاد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في جلسات حوارية عن الاتصال الحكومي كأداة مهمة في التواصل مع الجمهور فضلاً عن مقومات الإمارة وجهودها في الارتقاء ببيئة الأعمال للشركات العاملة في قطاع الإعلام، حيث يعد المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة راعياً رئيسياً للكونغرس العالمي للإعلام.
وقالت هبة فطاني: «نعمل في المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة الذي يؤمن بأهمية الإعلام في إيصال رسالة رأس الخيمة وقيمها الحضارية إلى الجمهور العالمي. وتتيح لنا المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام التعريف بحجم التطورات الهائلة والمتسارعة في الإمارة وبدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة، وكذلك المساهمة في صناعة محتوى إعلامي هادف يواكب التطورات التي تشهدها الإمارات في هذا المجال».

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