«عمومية اتحاد وكالات الأنباء العربية» تعقد مؤتمرها الـ 49

أبوظبي (وام)

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا» مؤتمرها الـ 49 في أبوظبي خلال الفترة من 15 - 17 نوفمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع افتتاح الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام. وفي إطار الشراكة بين وكالة أنباء الإمارات (وام) واتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، تستضيف «وام» وفود 14 وكالة أنباء إضافة إلى المراقبين والضيوف لبحث الموضوعات التي تتعلق بتطوير هذه المؤسسات كونها المصادر الرئيسية لبث وتوزيع الأخبار في المنطقة العربية.

وقال الدكتور فريد أيار الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا»: إن المؤتمر ينقسم إلى قسمين الأول ندوة حوارية يتم فيها التباحث مع ممثلي وكالات الأنباء الأوروبية والرابطة الأوروبية لوكالات الأنباء عن كيفية تطوير العلاقات بين الطرفين ومدى إمكانية وضع إطار يجمع الطرفين لينعقد كل عام أو عامين لمناقشة العلاقات وتطويرها. وأضاف أن القسم الثاني يتعلق بمناقشة 23 موضوعاً مطروحاً على جدول الأعمال منها إقرار خطة تدريب حتى عام 2025، وإقرار توصيات لجنة تأمين المصادر المالية لتطوير العمل في الاتحاد، وإطلاق النسخة الجديدة من موقع الاتحاد، والعلاقة بين وكالات الأنباء العربية والأوروبية، وتنظيم ندوة للصحفيات العربيات العاملات بوكالات الأنباء، والمشاركة في اجتماعات المجلس الدولي لوكالات الأنباء، والتعاون بين الأمانة العامة للاتحاد ومؤسسة طومسون رويترز البريطانية للتدريب والتعاون بين الأمانة العامة وجامعة الدول العربية. وقدم الأمين العام للاتحاد الشكر والامتنان إلى وكالة أنباء الإمارات ومديرها العام محمد جلال الريسي على كل ما يقدمه ويبذله لمساندة الاتحاد والعمل على إنجاح نشاطاته.