نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات «إشراقات»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

افتتح معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أمس، وسط حضور دولي وإقليمي بارز، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «إشراقات»، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع 18 جهة ومؤسسة محلية وعالمية على مدى 3 أيام، بالمجمع الثقافي بأبوظبي تحت شعار «التسامح يثري المعرفة»، وبحضور أكثر من 90 شخصية بارزة من المفكرين والمبدعين والمؤثرين الدوليين، والأوائل على المستويين الدولي والإقليمي، وأكثر من 800 من المهتمين بالمعرفة والتسامح والمدرسين وأولياء الأمور والأكاديميين وطلاب المدارس والجامعات.

وشمل حفل الافتتاح كلمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك، إضافة إلى عرض موسيقي قدمته فرقة أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، وانطلقت بعده فعاليات المهرجان التي تزيد على 82 فعالية متنوعة، يديرها، ويتحدث فيها شخصيات عالمية ومحلية بارزة، حيث تتكامل أنشطة المهرجان لترسم حالة فريدة للاحتفاء بالتسامح وفق نهج معرفي واضح، يمثل إثراءً حقيقياً لثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

وبدأ معاليه كلمته بالتعبير عن ترحيبه بكافة القامات الدولية والإقليمية والإماراتية المشاركة في مهرجان «إشراقات»، مقدراً الاهتمام الكبير الذي أبداه الجميع بعمل الوزارة، وبذل الجهود المخلصة لكي يحقق هذا المهرجان أهدافه السامية.

وقال معاليه: «إن هذا المهرجان السنوي هو مناسبة رائعة للغاية؛ لأنه يمنحنا فرصة عظيمة للاحتفال بروح (التسامح والتعاطف والحوار)، وهي روح نستلهمها دائمة من الرؤية الخالدة للوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقد استمرت هذه الروح تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحرص كل الحرص على تشجيع كافة أبناء الوطن على معرفة الآخرين وفهمهم، كما وجهنا سموه بأهمية التعامل مع أولئك الذين يختلفون عنا في الثقافة والدين واللغة، وإلى احترامهم وتقديرهم، كما حرص صاحب السمو رئيس الدولة، على تذكيرنا جميعاً بأننا لا نعيش في جزيرة معزولة، في دعوة كريمة منه للجميع من أجل التعاون والتواصل والحوار مع الجميع، ويمكن أن نضيف أنه لا ينبغي لنا أن نعيش ونعمل في الإمارات معزولين عن بعضنا البعض، بسبب اللامبالاة أو الخوف أو الجهل أو سوء الفهم؛ ولذا فإننا في الإمارات تعارفنا على بعضنا البعض، وتفهمنا اختلافنا الثقافي، ونعمل معاً انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن التنوع الذي يميزنا في دولة الإمارات العربية المتحدة هو سبيل وحدتنا إذا فهمناه واحترمناه واحتفينا به؛ لذا يجب أن نسعى بهمة للتعرف على كافة عناصر تنوعنا كمجتمع».

وأضاف معاليه: «إن هذا المهرجان السنوي سيظل احتفالاً بتراثنا الغني من التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيظل كذلك احتفالاً بنجاحنا في ربط التسامح والتعايش بحياة مواطنينا والمقيمين على أرضنا، كما أنه احتفال بالمعرفة والسعادة والصداقات والنوايا الحسنة التي يتم تعزيزها من خلال أنشطة المهرجان».

وأكد معاليه أن شعار المهرجان هذا العام هو «التسامح يثري المعرفة»، هو دعوة لجميع المتعلمين والمهتمين بالمعرفة، صغاراً وكباراً، للتفاعل مع مجتمعهم وتقدير ثقافتهم والثقافات الأخرى التي تساهم في مجتمعنا العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يعكس هذا الشعار الاعتقاد الراسخ، بأنه عندما ينفتح المتعلمون على التعرف على الآخرين، تتغير طبيعة معرفتهم، وتتسع نظرتهم لتنطلق إلى آفاق جديدة، ويزداد شغفهم، ويتعمق فهمهم لمجتمعهم وعالمهم، ويزداد احترامهم للآخرين، ويتعزز التزامهم بأفضل القيم الإنسانية.

وأعرب عن ترحيبه واعتزازه بالمشاركين في مهرجان إشراقات، سواء من طلاب المدارس والجامعات، أو المعلمين، والناشرين، والفنانين، والمبتكرين، والمؤثرين، والأبطال العالميين، قائلاً: «نحاول جاهدين أن نعمل معاً لمساعدة مجتمعاتنا على تقدير التعرف على أنفسنا وعلى إخواننا في البشرية، وأن نوسع آفاقنا، حتى نرسل رسالة مشجعة عنوانها التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية إلى مجتمعنا وإلى العالم»، مؤكداً أن «إشراقات» يوفر للجميع الفرصة للتفكير في الأهداف العامة لوزارة التسامح والتعايش، فقد أصبح الجميع يتوقع أن تكون هذه الوزارة وزارة عمل ونتائج وتأثير، ولذا تواصل الوزارة عملها في تقديم مبادرات مجتمعية تتصدى لسوء الفهم والتحيز والجهل والخوف والكراهية، وتشجع الحوار والاحترام المتبادل والتعليم والتفاهم بين الثقافات، وتحتفي كذلك بالقيم الإنسانية المشتركة.

وشدد معاليه على أن وزارة التسامح والتعايش تعمل من خلال تنظيم هذا المهرجان السنوي على تحقيق هذه الأهداف وإثراء حياة كل من يعيش ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما التزمنا به جميعاً من احترام وتفهم التعدد الثقافي والخلفيات المختلفة لكل من يعيش ويعمل في هذا الوطن الغالي.

أما نجم كرة القدم ولاعب المنتخب الإماراتي ونادي الوحدة الرياضي الكابتن إسماعيل مطر، فحظيت جلسته بحضور كبير وتفاعل أكبر، حيث تطرق حديث إسماعيل مطر عن اللعب النظيف والتسامح وروح الفريق، هذا عنوان جلستنا اليوم، وبما أنك حالة استثنائية في الملاعب الإماراتية حالة متفردة، نود تسليط الضوء على تجربتك ولعبك النظيف، ورؤيته للتعصب الرياضي وكيفية مواجهته، والصراع على الفوز والهزيمة والكؤوس والبطولات، ووجه كلاعب ونجم كبير العديد من النصائح للأجيال من ممارسين الرياضة والمشجعين، مؤكداً أن الأهداف لا تتحقق إلا ببذل الجهد والأخلاق الكريمة وأهمها التسامح.

برنامج اليوم الثاني

تتناول أنشطة اليوم العديد من الفعاليات المعرفية والتكنولوجية والأدبية وكتابات تتعلق بالتسامح لدى الأطفال وغيرها، أما عن الجلسة الرئيسية، فتحتضنها جامعة السوربون أبوظبي، ويتحدث فيها ماستر شي هينغ يي، مدير معبد شاولين بأوروبا، ويشارك شي الحضور موضوعات تتعلق بالتنمية الذاتية، وكيفية التحكم في النفس وتفعيل قدراتها، واكتشاف مساحات واسعة في النفس البشرية، قد تؤدي إلى السلام الداخلي والسلام مع المجتمع والبيئة، ويستضيف المهرجان الكاتب جيرالد ميرسر الذي يتحدث عن كتابه «الآخرون كانوا مفقودين»، وتتناول قيم التسامح وقبول الآخر والتعاطف، كرسالة مهمة للأطفال، أما الكاتب والناشر جمال الشحي، فيتحدث إلى جمهور المعرض عن التسامح في أدب الطفل، أما فرح القيسية، فتتناول الأطفال المتلعثمين، وكيفية دمجهم بالمجتمع، وآلية تعزيز قدراتهم للتغلب على مشكلتهم في النطق تحت عنوان «أتحدث مثل النهر، لهجتي مميزة»، أما الدكتور فابريس جومون، وهو الأب الروحي للانغماس اللغوي، فيتحدث عن مستقبل التعليم، ودور اللغات في التنوع الثقافي وتحقيق المساواة في المجتمعات المتنوعة، أما نيروز الطنبولي، فتقدم مسرح خيال الظل ودوره في إثراء خيال الطفل، أما الدكتور جيوفاني بوزيتي فيطرح رؤيته حول المجتمع الإماراتي تحت عنوان «الإمارات لا شيء مستحيل»، كما يستضيف المهرجان أمسية شعرية للاحتفال بالتسامح مع الشعراء عبد الله الهدية، والشاعرة كلثم عبد الله، والشاعرة نجاة الظاهري، والشاعر سعيد الكعبي.