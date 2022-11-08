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بلدية أبوظبي تزرع 700 شجرة غاف

بلدية أبوظبي تزرع 700 شجرة غاف
9 نوفمبر 2022 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

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أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وبحضور عدد كبير من المتطوعين والرعاة وموظفي موانئ أبوظبي وبنك دويتشه وبنك الخليج الدولي وشركة الخليج العربي للمصاعد، على مدار يومين متتاليين، للمشاركة في مبادرة «من أجل إماراتنا نزرع» لزراعة 700 شتلة غاف لتشجير مداخل ومخارج أبوظبي في المنطقة ما بين جسري غنتوت وسيح شعيب، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية الشهامة. وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها تولي زيادة الرقعة الخضراء وعناصر التجميل الطبيعي اهتماماً كبيراً، وتعمل على زراعة الأشجار المثمرة والمزهرة وذات الخضرة المستديمة في مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، لاسيما شجرة الغاف التي تعد من الأشجار الوطنية الأصيلة في الإمارات، ورمزاً للصمود والتعايش والاستقرار والسلام في الصحراء، كما تمثل قيمة ثقافية كبيرة في الدولة لاقترانها بهوية الإمارات وتراثها، وتعتبر من الأشجار المعمرة ذات القدرة على مواجهة تحديات الاستدامة، وتتماشى مع الظروف المناخية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
الإمارات للبيئة
موانئ أبوظبي
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