يقدمها «منتدى تعزيز السلم».. رؤى جديدة لمواجهة تحديات العالم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال الملتقى التاسع الذي ينظمه «منتدى أبوظبي للسلم» المنعقد في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري بعنوان «عولمة الحرب وعالمية السلام: المقتضيات والشراكات»، بحضور معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، وبمشاركة معالي الدكتور محمد عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، ومعالي الدكتور معروف أمين، نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، ومعالي حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، والسفير رشاد حسين، السفير المتجول للحريات الدينية في وزارة الخارجية الأميركية، ونيافة القس أنتوني بال، الأسقف المساعد في أبرشية مصر، رئيس كنيسة القديسة مارغريت، وكنيسة الرعية التابعة لمجلس العموم البريطاني «المملكة المتحدة»، والكاردينال جون أونياكان، رئيس أساقفة أبوجا الفخري «نيجيريا»، والحاخام إفرايم ميرفيس، كبير حاخامات المملكة المتحدة والكومونولث، وليز غراندي، الرئيس التنفيذي لمعهد الولايات المتحدة للسلام «أميركا»، والدكتور عبدالله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج «المغرب»، ومشاركة وزراء وممثلي منظمات دولية ومسؤولي منظمات إسلامية وسفراء وممثلي هيئات حكومية ونواب برلمانيين وعلماء وقضاة وقيادات دينية ومفكرين وأكاديميين وعاملين في حقل السلم والتعايش على مستوى العالم.

وأعرب معاليه عن عظيم شكره وامتنانه لراعي المنتدى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مؤكداً أن هذا الملتقى، بفضل النخبة المرموقة من المشاركين فيه، هو في واقع الأمر، ملتقى للقيادات المجتمعية والعالمية، يستعرضون معاً ما لديهم من رؤية وقدرة على تحديد السبل الملائمة التي تكفل قيام العلاقات بين الأفراد والجماعات والشعوب، من خلال الثقة والتعاون والاحترام المتبادل، لأجل تحقيق السلام والخير والاستقرار للجميع.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «إن هذا المنتدى عالمي، والعولمة هنا تذكر بالتحديات المهمة التي يواجهها العالم في هذا العصر: تحديات التضخم والركود الاقتصادي، ومشكلات البيئة والغذاء والطاقة والتعليم والصحة والفقر، ناهيك عن التطرف والإرهاب والصراعات، وتضارب المصالح بين الدول، وغيرها».

وأضاف معاليه: «نحن الآن نعيش في عالم تتطور فيه التحالفات الإقليمية والدولية باستمرار، وتطغى فيه التحديات في مجال الأمن والاستقرار، وهو ما ينعكس على سلوك الأفراد والجماعات، بل والعلاقات بين الأمم والشعوب»، مشدداً على الحاجة إلى مد الجسور والأخذ بالمبادرات، وإتاحة الفرص أمام الجميع، للتعارف والحوار والعمل المشترك في مواجهة هذه التحديات.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «إننا في الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنما نعتز غاية الاعتزاز، بأن السلام والتسامح والأخوة الإنسانية، والتواصل الإيجابي مع الجميع، هي كلها مبادئ أصيلة في المسيرة الناجحة لدولتنا العزيزة». وأوضح معاليه أن صاحب السمو رئيس الدولة، إنما يؤكد دائماً أهمية القيم الإنسانية التي يشترك فيها جميع البشر، باعتبارها تمثل الأساس الأخلاقي المتين، لنشر السلام والمحبة والوفاق في العالم.

ولفت معاليه إلى أن التجربة الإماراتية، تؤكد أن مجال التسامح والأخوة الإنسانية، هو مجال ملائم تماماً للتعاون المثمر بين الأمم والشعوب.

وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «إن تحقيق السلام ومكافحة التطرف والتشدد والتعصب، تتطلب جهوداً مشتركة ومتواصلة من الجميع، سواء على مستوى إصدار القوانين والتشريعات أو برامج التعليم والتوعية أو دور وسائل الإعلام والاتصال أو برامج البحث العلمي أو المناخ العام الذي يحث على دعم قنوات التعاون والسلام والتعايش بين جميع البشر، ثم الوعي الكامل بأن النجاح في ذلك كله، يتطلب تشجيع الجهود المحلية في إطار تعاون دولي وثيق». وأكد معاليه أن الإمارات تحتفي بدور الأديان والمعتقدات بوصفه قوة إيجابية تدفع إلى تحقيق السلام والوفاق المجتمعي كما في العالم، وهو ما يجعل على المؤتمرين واجباً ومسؤولية في تنمية العلاقات الإيجابية بين أتباع الأديان والمعتقدات، وأن أمامهم فرصة مواتية لتشكيل قنوات غير رسمية، تنمو من خلالها العلاقات بين الجماعات والطوائف والشعوب في مختلف المجالات وعلى كل المستويات.

وطرح معاليه عدداً من الأمور الأساسية التي يمكن الاسترشاد بها وتحدد معالم التعاون المطلوب، ومنها: كيف نجعل من الحوار والتعليم وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات والتحالفات، بين أتباع الحضارات والثقافات والمعتقدات، طريقاً إلى تحقيق مستقبل أفضل للمجتمع والإنسان في كل مكان.

احتفاء كبير

وأكد معالي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، رئيس رابطة العالم الإسلامي، خلال كلمته، أن السلام له عندنا «نحن المسلمين» احتفاء كبير، ويكفي أن الله تعالى اسمه السلام، وأن الجنة هي دار السلام، وكذلك تحيتنا، كما نختم عبادة الصلاة بالسلام.

وقال: «إن (السلام) في قانون الحرب هو المقدم في الإسلام، ودلل على ذلك بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والتي تجعل السلام فاعلاً في الوجدان المسلم»، وتابع فضيلته «لذلك جاءت أهمُّ وثائق التاريخ الإنساني، حاملةً كلَّ قيم السلام والتعايُش، وحِفْظَ الكرامةِ الإنسانية بحقوقها كافة، وأعني بذلك: وثيقة المدينة المنورة التي أمضاها سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع كافة التنوع الديني في المدينة المنورة وقتئذٍ. وعلى جادة وثيقة المدينة المنورة التي رسخت قيم السلام والتعايش والإخاء الإنساني، والتي أوضحها بجلاء إعلان مراكش التاريخي، صدرت أهم الوثائق التاريخية لعلماء المسلمين، أعني بذلك، وثيقة مكة المكرمة التي أمضاها أكثرُ من ألفٍ ومائتي مفتٍ وعالم».

وأضاف العيسى أن عالمنا بحاجة إلى أن يرى أثر ذلك على أرض الواقع والقيام بشأنه مسؤولية الجميع.

السلم لا يتجزأ

من جانبه، أكد معالي الشيخ عبدالله بن بيه، في كلمته، أن منتدى أبوظبي يمضي «وفق رؤية القيادة الرشيدة لبلدنا، والتي قررت أن يكون شعار هذه المرحلة هو (السلام والتعافي والازدهار). وحسب هذه الرؤية نعمل لحشد الجهود لتعزيز السلم والتعاون على الخير والبر وقول الحسنى للناس أجمعين».

وقال: «إن ملتقى هذا العام يأتي في خضم وضع دولي مضطرب يزيد من مستوى التحديات التي تواجه البشرية في البيئة والصحة والاقتصاد والأمن وخطر الحروب. وتعني هذه التحديات أن السلم كل لا يتجزأ وأن أي إخلال به ستنعكس آثاره على البشرية في كل مكان».

وقال معاليه: «نستشعر جميعاً الحاجة إلى أن تتكامل أدوارنا، لنسهم في استعادة الضمير الأخلاقي للإنسانية الذي يعيد الفاعلية لقيم الرحمة والغوث ومعاني التعاون والإحسان، وهوما يجعلنا نتساءل: كيف ندرأ خطر الحروب والنزاعات المسلحة؟ كيف يمكن لسفينة البشرية أن تتفادى جبل الجليد؟ كيف نصل إلى حلول مبتكرة تعالج مشكلات الغذاء والدواء، خصوصاً توفيرهما للدول النامية؟ وكيف يمكن أن نعزز جهود السلام لتصل إلى شرائح واسعة من العالم ويشارك جمهور عريض في أعماله ورفع أعلامه؟ كيف نشرك مختلف شرائح المجتمع في هذا الجهد الجمعي الخيّر؟ كما نتساءل عن دور القيادات الدينية والروحية في الإسهام في مواجهة ومعالجة هذه التحديات».

وأكد معالي الشيخ ابن بيه أن المنظومة القيميّة المشتركة بين الأديان تُشكّل منطلقاً قويّاً وطاقة فريدة للإسهام في تحقيق الخير العام. فالأديان تدعو إلى الرحمة والمحبة والعفو والصفح والغفران والإصلاح بين الناس.

فرض عين

من جانبه، أكد معالي حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، أن الحديث عن قيم السلم في الإسلام هو من نوافل الكلام، ولا تغيب عن جميع المجالس والملتقيات، ولذلك لن يتوقف عندها مطولاً، وإنما يكتفي بأن الله سبحانه وتعالى جعل بمحكم تنزيله قتل إنسان من غير حق كأنما هو قتل للناس أجمعين. ما يعني أن عصمة الدم في شريعة الإسلام هي فرض عين على كل مسلم، إذ لا يجوز الاعتداء على الحياة التي وهبها الله للإنسان، فلله وحده الحق في ذلك، وهذا يقتضي التعايش والتعارف على الناس بالحسنى والمعروف.

كما تحدث في الافتتاح الكاردينال جون أونياكان رئيس أساقفة أبوجا الفخري (نيجيريا)، فأكد أن السلم هو مهمة كل عاقل، فمصالح البشر مشتركة، ولا تتحقق مسراتهم وسعاداتهم في الحروب، وإنما في السلام.

تجربة إندونيسيا

وأكد الدكتور أمين معروف، نائب الرئيس الإندونيسي، أن هذا المنتدى قدم جملة من الوثائق والإعلانات، نالت قبول واستحسان الأخلاقيين والإنسانيين على مستوى العالم، مشيراً إلى أن نهج الإمارات يتماشى مع نهج إندونيسيا في مسيرتها السلمية، وقال: «نحن نعتز بتجربتنا في التسامح والسلام والمحافظة على الاعتدال والحوار في العلاقات الدولية».

منصة عالمية

من جهته، أعرب رشاد حسين، السفير المتجول للحريات الدينية في وزارة الخارجية، الولايات المتحدة الأميركية، عن تقديره لجميع المتحدثين في هذا الملتقى الذين تنوعت ثقافاتهم ومعتقداتهم، فهو خير دليل على أهمية هذا الملتقى. كما نقل تحيات الرئيس الأميركي جون بايدن ووزير الخارجية بلينكن للمؤتمرين والرعاة وقيادة دولة الإمارات التي لا تبخل ولا تتردد في أي جهد يدعم هذا المنتدى الذي بات منصة عالمية، تطل من عليها أصوات الأخلاقيين والإنسانيين أو الإطفائيين (كما يحب أن يسميهم معالي الشيخ ابن بيه) من مختلف الثقافات العالمية. وقال حسين: «إن هذا الجمع الكبير الذي يحتضنه المنتدى، فهو من دون شك، يضع أسساً متينة للمستقبل الأجمل أو الأفضل للبشرية». كما أعرب نيافة القس أنتوني بال الأسقف المساعد في أبرشية مصر، رئيس كنيسة القديسة مارغريت، وكنيسة الرعية التابعة لمجلس العموم البريطاني، عن امتنانه لمنتدى أبوظبي للسلم، على جمع هذه الكوكبة الأخلاقية والإنسانية من مختلف الأديان والثقافات في هذا الملتقى الذي بات يتصدى لأهم قضايا تحدد مستقبل البشرية في الوقت الراهن، مثل تحديات الغذاء والصحة والبيئة والطاقة والأمن.

القواسم المشتركة

وتحدث الحاخام إفرايم ميرفيس، كبير حاخامات المملكة المتحدة والكومونولث، فتحدث عن القواسم المشتركة بين الأديان، وكيف تلتقي جميعها على احترام الإنسان، بل على عصمته، فكيف لا نتلاقى ونتعاون لما فيه خير الإنسان. وعرض ميرفيس قصصاً عدة من سفر التكوين تؤكد العلاقات البشرية بكل ما تعنيه مفاهيم الأخوة الإنسانية. وعرضت ليز غراندي، الرئيس التنفيذي لمعهد الولايات المتحدة للسلام الولايات المتحدة الأميركية، تجربتها في إطار «معهد السلام» الذي ترأسه في الولايات المتحدة، مؤكدة ذروة عقد الشراكات وتبادل الخبرات، فذلك هو الطريق الأقصر لتعزيز قيم السلم في المجتمعات الإنسانية. وأشادت بالمقاربات الخلاقة التي يقدمها معالي الشيخ عبدالله بن بيه من خلال رئاسة منتدى أبوظبي للسلم.

الجلسات

ترأس عبد الصمد اليزيدي، الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى في ألمانيا، جلسة «دور القيادات الدينية في تحقيق السلم العالمي»، وتحدث فيها الشيخ ستار جبار حلو، رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم، وشارك في المحاضرة الأولى الدكتور قطب سانو، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي (غينيا)، وبوب بويستور الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد «فيتزر» (أميركا)، والدكتور عزة كرم، أمين عام منظمة أديان من أجل السلام (هولندا، أميركا)، والدكتور كريش رافال، مؤسس ومدير منظمة «الإيمان بالقيادة» أوكسفورد (المملكة المتحدة.

علي بن تميم: تدعيم ركائز الأمن مسؤولية الجميع

ترأس الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، جلسة «الأمن الثقافي العالمي والتحولات الرقمية»، وتحدث فيها البروفيسور عيسى علي بانتامي، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي (نيجيريا). وشارك فيها غراهام بود، مدير معهد فاراداي للعلوم والدين (المملكة المتحدة)، والدكتور عبد الإله بن عرفة، نائب المدير العام للإيسيسكو (المغرب)، والكاتب زكي ميلاد (السعودية).

وقال الدكتور علي بن تميم في كلمته: «قرأنا في كتب العرب أن حسنَ المنطق والبيان من أعظم الأسباب الداعية لقبول الحق، لأن مدار الأمر على البيان والتبيين، وعلى الأفهام والتفهم، كما يقول الجاحظ، ويوجز: كلما كان اللسان أبين كان أحمد».

وأشار الدكتور علي بن تميم إلى أن من ظواهر حسن المنطق والبيان في هذه الجلسة اختيار مفردات العنوان «الأمن الثقافي العالمي والتحولات الرقمية» إذ جُعلَ الأمنُ شأناً عالمياً يتشارك الناس جميعاً في أحقية الاستمتاع به، ويتحملون جميعاً مسؤولية السعي له وتدعيم ركائزه. وليس مجرد همّ قومي أو شخصي يتناوش الناس بعضهم البعض من أجل الحصول عليه. وهي صيغة تضعنا ببساطة أمام معنى الأمن وهو وجود نظام يوفر للإنسان حالة الاطمئنان والثقة والراحة بحماية كرامته وممتلكاته، مما يحيلنا دلالياً إلى مفهوم السلم الذي نجتمع تحت مظلته اليوم، باعتباره النظام العام الذي لا يتحقق من دونه الأمن، هذا حسن اختيار أدى إلى حسن استقبال للدلالة.