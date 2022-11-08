الأربعاء 9 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

يعمل فني عربي مشترك في حفل تتويج أبطال «تحدي القراءة العربي»

يعمل فني عربي مشترك في حفل تتويج أبطال «تحدي القراءة العربي»
9 نوفمبر 2022 00:56

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير: مبادرات الإمارات تؤكد حرصها  على مواجهة التغير المناخي

يشهد الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي يوم الخميس 10 نوفمبر الجاري إطلاق عمل فني عربي مشترك جديد يشارك فيه فنانون ونجوم من مختلف أرجاء الوطن العربي للاحتفاء بأبطال المسابقة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية. 
ويتم عرض العمل الفني بالتزامن مع تكريم أبطال تحدي القراءة العربي على مسرح «أوبرا دبي»، بعد أن تميزوا في الدورة السادسة من التحدي القرائي من بين أكثر من 22 مليون مشارك من 44 دولة. ويشارك فيه كلٌ من الفنانين النجوم محمد الشحي من دولة الإمارات، ومحمد عساف من فلسطين، ومطرف المطرف من الكويت، وصلاح الزدجالي من سلطنة عُمان، ولطفي بوشناق من تونس، وحاتم عمور من المغرب، وندى القلعة من السودان، ومنى دندني من موريتانيا، وفايا يونان من سوريا، وعلي عبدالستار من قطر، وعمر العبدلات من الأردن، وحاتم العراقي من العراق، وعلي الحجار من مصر، وكاميليا ورد من الجزائر، وملحم زين من لبنان، وعايض يوسف من المملكة العربية السعودية، وأحمد الجميري من البحرين. وتم تسجيل العمل الخاص بالدورة السادسة من تحدي القراءة العربي في استوديوهات فايز السعيد بدبي، وهو من توزيع وتنفيذ الموسيقار أرشد كاظم. وسوف يتابعه في عرضه الأول أكثر من 3000 شخص من الحضور المشاركين في الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي والملايين ممن سيتابعون بث الحفل على المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتحدي. ويجمع العمل الفني مقاطع مميزة من الأناشيد الوطنية للدول العربية في توليفة تجمع معاني وحدة اللغة والهدف وتصوّر تطلّع الأجيال العربية نحو الإنجاز والإبداع والتقدم والنماء. 
وأعرب الفنانون العرب المشاركون في العمل الفني العربي المشترك الخاص بالتحدي عن اعتزازهم بمشاركتهم في تحدي القراءة العربي مع 22 مليون طالب يمثلون الحلم والأمل العربي بمستقبل أفضل، مؤكدين فخرهم بكونهم جزءاً من الحفل الختامي لتكريم بُناة المستقبل، موجهين رسالة مشتركة للجمهور العربي بأن ينتظروهم يوم 10 نوفمبر الجاري موعد الاحتفالية الختامية بأبطال الموسم السادس من التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية.

تحدي القراءة العربي
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
عضو بعثة الإمارات لدى إلقاء بيان الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
اليوم 01:49
ليبيون يرفعون في طرابلس الأعلام إحياءً للذكرى الـ70 لاستقلال بلادهم (أرشيفية)
عربي ودولي
الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا
اليوم 01:46
جنود عراقيون خلال عملية لضبط الأمن في إحدى المناطق (من المصدر)
عربي ودولي
«ديالى» في مرمى إرهاب «داعش»
اليوم 01:43
أميركيون في طابور للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي (رويترز)
عربي ودولي
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
اليوم 01:39
السيسي مشاركاً بالنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (رويترز)
عربي ودولي
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©