«خدمات رأس الخيمة» تطلق مبادرة المدارس الخضراء

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ممثلة بمؤسسة إدارة المخلفات، ومؤسسة الصرف الصحي، أمس الأول، الدورة السادسة لمبادرة المدارس الخضراء، وهي مبادرة مشتركة بين الدائرة ومنطقة رأس الخيمة التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهي إحدى مبادرات «إمارتي بيتي» والتي تعنى بالاستدامة والحفاظ على البيئة بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، بربط استراتيجية الإمارة برؤية الإمارات 2071 وتحقيق الأجندة الوطنية في الاستدامة.

ولفت المهندس خالد فضل العلي مدير عام الدائرة إلي أن مبادرة المدارس الخضراء تهدف إلى رفع نسبة التوعية البيئية في المدارس والتي تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة على المدى الطويل لضمان تعليم الطلاب والمعلمين في جميع أنحاء الإمارة بالممارسات البيئية المستدامة منوها أن المبادرة تم إطلاقها في أكتوبر 2017، وذلك من أجل توضح العلاقة المهمة بين التعليم والاستدامة.

وأوضح مدير عام الدائرة أنه يمكن لجميع المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، المشاركة في مبادرة «المدارس الخضراء» للعام الدراسي الحالي، كما دعا جميع أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم الطلاب على المشاركة في المبادرة ومساعدتهم في فهم أهدافها، منوهاً بأن تضافر الجهود يعتبر ضرورياً من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والتوعية بالسلوكيات والممارسات البيئية السليمة، وبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وأشار إلى أن الجائزة تتيح للطالب إبراز دوره الفعال في المجتمع وإكسابه مهارات وقيم تشكل أساس وجوهر المنهج الدراسي عبر بيئة مدرسية مستدامة لتحقق مخرجات ونتائج تعزز الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم.