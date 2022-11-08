مركبة «راشد» تحصل على ترخيص لإجراء نشاط تجاري على القمر

آمنة الكتبي (دبي)

أعلنت شركة (ispace) والتي ستقل المستكشف راشد إلى سطح القمر، أنها حصلت على ترخيص من الحكومة اليابانية لممارسة نشاط تجاري على القمر كجزء من مهمتها الأولى إلى القمر، في حين سيتم حمل المستكشف راشد، المصنوع بأيادٍ إماراتية بالكامل، على متن صاروخ «سبيس اكس فالكون 9»، بعد وضعه على متن مركبة الهبوط هاكوتو-آر HAKUTO-R، التي طورتها شركة «آي سبيس» اليابانية، من مجمع إطلاق الفضاء 40 في محطة كيب كانافيرال للقوات الجوية في ولاية فلوريدا، بالولايات المتحدة الأميركية، حيث ستستغرق الرحلة إلى القمر حوالي 3 إلى 4 شهور.

ويتدرب فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر على أدوارهم من خلال عمليات لعدة سيناريوهات سيقوم بها المستكشف راشد ما بعد الوصول إلى سطح القمر، ويتم تطبيقها على النموذج الهندسي للمستكشف، حيث إنها تعد أحد الخطوات المهمة ضمن التحضيرات الأخيرة للفريق وأنظمة الإطلاق نحو القمر.

وتأتي العمليات التحضيرية بهدف إعداد فريق المهمة على كيفية إجراء البحوث العلمية والجيولوجية عن بُعد باستخدام المستكشف ضمن عدة سيناريوهات، حيث يعد النموذج الهندسي للمستكشف المستخدم بالعمليات مشابه لمستكشف المهمة الحقيقي الذي سينطلق على صاروخ «سبيس اكس فالكون9» خلال الشهر الجاري، حيث نجح النموذج بتنفيذ أوامر ومهام يومية أُرسلت عبر اتصالات الأقمار الاصطناعية.

وتضمن إجراء فريق المشروع عمليات تحضيرية تغطي سيناريوهات وصول المستكشف راشد إلى سطح القمر، والتي شملت كل من إخراج الذراع التي تحمل الكاميرا من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي، والتي يعتمد نجاح المهمة على تنفيذ هذه الخطوة بشكل أساسي، بالإضافة إلى عملية إخراج هوائي الاتصال الذي ينشّط قوة وقدرة الاتصال، والذي يتم إخراجه بعد وقت قصير من الهبوط على سطح القمر، بهدف التأكد من عمل شبكة الاتصال.

وتضمنت العمليات التحضيرية إنزال المستكشف إلى سطح القمر وتنقله، والتي تؤهل فريق العمل لأي تأخير بالاتصال قد يحدث بسبب فرق التوقيت بين الأرض والقمر، كما قام الفريق بالتقاط صور خلال هذه العمليات، حيث قام المهندسون باختبار تسلسل الكاميرا المطوَّر، والتحقق من الصور المعالجة.

أول ترخيص

تعد شركة (ispace) شركة عالمية لاستكشاف القمر، يقع مقرها الرئيسي في اليابان ولها مكاتب إقليمية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتتم منها الموافقة التي تعد الموافقة الأولى الممنوحة بموجب القانون الياباني الذي تم سنه مؤخراً بشأن تعزيز الأنشطة التجارية لاستكشاف الموارد الفضائية وتطويرها (قانون الموارد الفضائية)، والقانون ساري المفعول اعتباراً من 4 نوفمبر 2022، قبل إطلاق ispace المقرر إجراؤه عبر صاروخ SpaceX Falcon 9 من كيب كانافيرال، فلوريدا، في موعد بعد 22 نوفمبر الجاري.