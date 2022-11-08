أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومجلس الأمن السيبراني، توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى ضم جامعة خليفة إلى مركز الأمن الإلكتروني للتميز، وهو منصة تعاونية أسسها مجلس الأمن السيبراني، باعتبارها شريكاً أكاديمياً مهماً، وذلك بهدف تأسيس أكاديمية جامعة خليفة للأمن السيبراني والتنسيق والتعاون في مجال الأمن الإلكتروني في الدولة، ووفقاً لذلك، ستساهم جامعة خليفة في توفير إمكاناتها البحثية المتقدمة المتمحورة حول أمن الأنظمة الفيزيائية الإلكترونية وبرامج التدريب عالمية المستوى.

ووقع كلٌ من الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مذكرة التفاهم بحضور الدكتور إرنيستو دامياني، مدير مركز الأنظمة الفيزيائية الإلكترونية في جامعة خليفة، أستاذ في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر.

ومن خلال المذكرة، سينسق كلا الشريكين الجهود في إنشاء أكاديمية جامعة خليفة للأمن السيبراني، مع مشاركة المعلومات والاستجابة للحوادث الأمنية وانتشار البرامج الضارة، كما سيتبادلان الخبرات في مواجهة المعلومات المتعلقة بالتهديدات الأمنية ومواد التوعية بالأمن السيبراني، وكذلك المواد التعليمية والتدريبية حول الأمن السيبراني، بالإضافة إلى إرسال بعثات من الخبراء ومجموعات العمل المشتركة في مجال الأمن السيبراني، مع تقديم المساعدة في مجال المعلومات الاستشارية في التحقيق والقضاء على حوادث أمن المعلومات.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي: «تفخر جامعة خليفة، كمؤسسة أكاديمية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، بشراكتها مع مجلس الأمن السيبراني لتقديم خبراتها التي من شأنها التصدي لتحديات الأمن الإلكتروني. وفي هذا الإطار، سيقود هذا التعاون إلى إيجاد الحلول الأفضل التي ستعزز دور صناع القرارات في القطاعين الصناعي والحكومي في الاستجابة لتحديات الأمن الإلكتروني واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحد من الجرائم الإلكترونية قبل حدوثها».

دور محوري

قال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «ستساهم جامعة خليفة في إطار هذا التعاون في لعب دور محوري في رفع مستوى الوعي حول الهجمات الإلكترونية وتعزيز البنية التحتية الإلكترونية لدينا وتطوير الكفاءات التي تشهد نمواً ملحوظاً في الدولة من خلال قدراتها البحثية المتقدمة في مجال أمن الأنظمة الفيزيائية الإلكترونية ومرافقها التدريبية عالمية المستوى».