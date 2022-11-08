«التوازن»: المشاركة في معرض البحرين للطيران تجسيد للعلاقات الأخوية

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة السادسة لمعرض البحرين الدولي للطيران، والذي يقام في قاعدة الصخير الجوية اليوم. ويضم الجناح الوطني لدولة الإمارات، وهو واحد من أكبر الأجنحة المشاركة، عدداً كبيراً من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، والتي تعرض أحدث المنتجات والحلول المتطورة في مجالات الدفاع والطيران العسكري والتجاري. ويشرف مجلس الإمارات للشركات الدفاعية على تنظيم الجناح الوطني للدولة في معرض البحرين للطيران، فيما يشرف على إدارة الجناح مجلس التوازن، وهو الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود للقطاعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعمل المجلس على تمكين الابتكار والتطوير التكنولوجي من خلال الشراكات والاستثمارات والدعم والتعاون.

وأكد طارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، أن مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الحدث العالمي تأتي تجسيداً للعلاقات الأخوية المتينة للدولتين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

ويعرض الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بمعرض البحرين الدولي للطيران طيفاً واسعاً من المنتجات والحلول التي تحمل علامة «صنع في الإمارات» لشركات إماراتية رائدة مثل إيدج وياه سات وجال وأمروك والحمرا وكاليدس.

من جانبها، قالت منى أحمد الجابر، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمجلس التوازن، إن معرض البحرين الدولي للطيران يوفر الفرصة للمشاركين من دولة الإمارات العربية لاستعراض منتجاتهم وحلولهم المبتكرة والتواصل مع القطاعات العالمية للطيران للتعرف على فرص التعاون والشراكة.

إلى ذلك، تشارك وكالة الإمارات للفضاء، في فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2022.

وقال سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، «إنَّ مشاركتنا في معرض البحرين الدولي للطيران 2022، تهدف إلى تبادل الرؤى حول مستقبل الفضاء، وتعريف ممثلي القطاع بالتجربة الإماراتية الفريدة التي باتت تشكل اليوم نموذجاً عربياً وعالمياً وخريطة طريق للعديد من الدول التي تطمح للارتقاء بأدائها في هذا القطاع الحيوي»، مضيفاً «إنَّ المعرض يشكل حدثاً عالمياً متفرداً، وفرصة مثالية للتواصل مع صناع القرار في مجال الطيران والفضاء، وبحث آخر المستجدات التقنية وأحدث توجهات القطاعين، في وقت يشهد خلاله قطاع الفضاء والطيران الوطني الإماراتي تطورات استراتيجية تسهم في التنويع الاقتصادي والنمو المستدام».