تغريم صاحب منشأة 400 ألف درهم

دبي (الاتحاد)

أحالت نيابة الجنسية والإقامة بدبي مدير شركة لاستشارات الموارد البشرية إلى المحكمة عن تهمة استخدام أجنبي على غير كفالته من دون الالتزام بشروط الكفالة، حيث قام باستخدام عدد سبعة مخالفين جرى ضبطهم من قبل الجهات المختصة، وقضت محكمة الجنسية والإقامة بتغريم المتهم (مدير المنشأة) مبلغاً وقدره 400 ألف درهم بحسب تعدد العمال المخالفين في الدعوى، وتغريم بقية العمالة المخالفة لشروط الكفالة ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة بتهمة العمل لدى غير الكفيل والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة.

وقال المستشار فيصل عبدالملك أهلي رئيس نيابة أول بنيابة الجنسية والإقامة، إن المتهم (صاحب المنشأة) جرى ضبطه حين أبلغت عاملتان من الذين قام بتشغيلهم الجهات الأمنية، حيث كانتا تعملان لدى عائلات عدة وجرى الاستغناء عنهما ولم تحصلا على رواتبهما حسب الاتفاق، وبسؤال صاحب الشركة أقر بارتكابه ما أسند إليه بتحقيقات النيابة العامة وأفاد بأنه على كفالة المنشأة والمسؤول عن تشغيل كل المتهمين بالدعوى من دون حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وأضاف فيصل أهلي: أن التحقيقات أوضحت أن المتهمين السبعة قدموا إلى البلاد بموجب تآشر زيارة وعملوا لدى منشأة لاستشارات الموارد البشرية إما بتأشيرة منتهية أو على كفالة آخرين، حيث عملوا لدى الشركة ما بين شهر إلى السنة تسلموا خلالها رواتبهم الشهرية عن وظائف تنفيذي مبيعات وطابع مستندات ومنسق أفلام قصيرة، وكاتب أرشيف.

وعليه جرى إحالة صاحب شركة الاستشارات القانونية والسبعة المخالفين إلى محكمة الجنسية والإقامة وأصدرت المحكمة حكمها حضورياً للمتهمين بتغريم كل منهم ألف درهم عن تهمة العمل لدى غير الكفيل والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وأمرت بإبعادهم عن الدولة، ومعاقبة المتهم (صاحب المنشأة) بتغريمه خمسين ألف درهم عما أسند إليه وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين الذين قام بتشغيلهم وهم (7) مخالفين.