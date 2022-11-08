شرطة رأس الخيمة تُدشّن حملة مخاطر الوقوف العشوائي

رأس الخيمة (لاتحاد)

دشنّت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حملة مرورية توعوية تحت شعار «مخاطر الوقوف العشوائي على جانب الطرق الرئيسة» محذرة السائقين من مخاطر الوقوف العشوائي، الذي يؤدي إلى حدوث الحوادث المرورية وبالتالي عرقلة حركة السير والمرور، خاصة في أوقات الذروة، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى ضبط أمن الطرق وتعزيز الأمن والأمان.

ودعا العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، خلال تدشين حملة مخاطر الوقوف العشوائي، سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وكل مستخدمي الطريق، إلى ضرورة تجنب الوقوف العشوائي على الطرق، والالتزام بالوقوف في الأماكن المخصصة للوقوف، مشيراً إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي في المادة (62) ينص على حظر إيقاف المركبات عند مفترقات ومنعطفات الطرق بغرامة مالية قدرها 500 درهم، كما تنص المادة رقم (70) من قانون السير والمرور الاتحادي على أن عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور يعاقب عليه بغرامة مالية قيمتها 500 درهم.