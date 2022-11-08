«شرطة أبوظبي»: حملة «لا تراكم نقاطك» تستهدف أكثر من 100 ألف مستفيد لخفض النقاط المرورية بإجراءات مبسطة

تنفذ إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي حالياً حملتها الإعلامية تحت شعار «لا تُراكم نقاطك» بنسختها الثانية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة لتشجيع السائقين على تفادي تراكم «النقاط المرورية» المترتبة على المخالفات على الطرق.

وأوضح العقيد أحمد جمعة الخييلي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة أن الحملة تستهدف أكثر من 100 ألف مستفيد لخفض النقاط المرورية بإجراءات مبسطة، وذلك عبر جولات تفاعلية وتحفيزية في أكثر من 10 وجهات ثقافية وسياحية في إمارة أبوظبي مع استخدام أساليب فعالة في التوعية، مثل «أسلوب السرد القصصي» و«الأنماط السلوكية» في تصميم المواد الإعلامية.

وأكد حرص القيادة الشرطية ومساعيها المستمرة للارتقاء بمنظومة العمل التطويري، بما ينعكس إيجابياً على تعزيز مسيرة الأمن والأمان، وفق أفضل الممارسات المتقدمة عالمياً.

ولفت إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل مخالفي قانون السير والمرور الاتحادي، من خلال تقديم دورات تدريبية للتعريف بكيفية تخفيض النقاط المرورية واسترجاع رخص القيادة، إلى جانب برنامج المركبات الثقيلة، من خلال عدد متنوع من اللغات المستهدفة. وذكر أن إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة تحرص على توفير كافة التسهيلات للمتعاملين للالتحاق ببرامج تأهيلية للسائقين المخالفين ومساعدتهم على إنجاز معاملاتهم ونشر الإيجابية والسعادة بينهم، ضمن برنامج تخفيض النقاط المرورية، ونشر الوعي الأمني والمجتمعي من خلال تطبيق الأنظمة واشتراطات السلامة المرورية ودعمها للبرامج التأهيلية للسائقين لتعزيز السلامة. وتضمنت فعالية إطلاق الحملة بمشاركة دوريات السعادة إطلاق فيديو في القناة المائية بأبوظبي وتوزيع الهدايا على الأطفال بواقع 500 طفل، إلى جانب القيام بجولة في «ناشيونال أكواريوم أبوظبي»، بحضور محمد عبدالوهاب المدير التنفيذي للمشروع الذي يُعد من أكبر أحواض الأحياء المائية في منطقة الشرق الأوسط، ضمن مشروع القناة بأبوظبي.

آلية مبسطة لتقسيط رسوم دورات برامج «النقاط المرورية» بالتعاون مع 5 بنوك

وفرت شرطة أبوظبي خدمة «تقسيط رسوم دورات برامج النقاط المرورية» من دون فوائد أو أرباح، من خلال اتفاقها مع خمسة بنوك باستخدام البطاقات الائتمانية تعزيزاً لقيم السعادة والإيجابية للمتعاملين عبر وضع التسهيلات للسائقين لتقسيط المبالغ بيسر وسرعة ضمن إجراءات التحاقهم بدورات برامج النقاط المرورية في أبوظبي والعين والظفرة.

ووفقاً لآلية التقسيط، بالإمكان دفع مبلغ التسجيل 800 درهم لبرنامج تخفيض النقاط المرورية على دفعات بالتنسيق مع البنوك، ودفع مبلغ 2400 درهم لبرنامج استرجاع رخصة القيادة، وكذلك 2400 درهم بالنسبة لسائقي /المركبات الثقيلة وذلك على أقساط مالية ميسرة.

وأوضحت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة أنه تم تحديد شروط وخطوات الاستفادة من التقسيط، وهي أن يكون المتعامل حاصلاً على بطاقة ائتمان مغطاة صادرة من البنوك الخمسة، وهي: «بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي» والاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة لتوضيح آليتها في عملية التقسيط. وتتيح الخدمة دفع الرسوم عبر مراكز الخدمة التابعة لإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بنظام التقسيط دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

حملة «لا تراكم نقاطك» على شاشات «أدنوك»

شهدت النسخة الأولى من حملة «لا تراكم نقاطك» تفاعلاً كبيراً من الفئات المستهدفة من خلال استخدام الشاشات الرقمية لمحطات «أدنوك للتوزيع» في مختلف مناطق الإمارة للتعريف بأهدافها بالتركيز على تعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطرق ورفع مستوى الوعي المروري للمجتمع.

وركزت النسخة الأولى على تشجيع السائقين للالتزام بالقيادة الآمنة وتفادي تراكم النقاط المرورية المترتبة على المخالفات على الطرق عبر أكثر من 50 محطة لتزويد الوقود «أدنوك» بإمارة أبوظبي احتفاءً بعام الخمسين، وذلك من خلال توزيع بطاقات رقمية للسائقين وشاشات الإعلان الرقمية في المحطات، استفاد منها ما لا يقل عن نصف مليون سائق بإمارة أبوظبي.

وأكد قسم برامج النقاط المرورية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة اهتمامه بتدريب وتأهيل مخالفي قانون السير والمرور الاتحادي من خلال تقديم دورات تدريبية لتخفيض النقاط المرورية واسترجاع رخص القيادة إلى جانب برنامج المركبات الثقيلة، ويعكس تنوع اللغات المستهدفة في القسم بنحو 3 لغات أساسية التنوع والشمولية في تقديم الخدمات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

خطواتك للالتحاق بالدورات في أبوظبي والعين والظفرة

اهتمت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بتوضيح خطوات الالتحاق بدورات خفض النقاط المرورية، إلى جانب توعية المجتمع بأهميتها وتعريفهم بكيفية استرجاع رخصة القيادة وبرامج المركبات الثقيلة لتأهيل السائقين المخالفين لقانون السير والمرور الاتحادي.

وذكرت أن الخدمة تتوافر في مواقع الخدمة في إمارة أبوظبي «منطقة مصفح، منطقة العين والظفرة»، ويتم التقديم لطلب الخدمة من خلال زيارة شخصية للمواقع، وتعتبر من البرامج المثالية لتوعية السائقين بمخاطر ارتكاب المخالفات الجسيمة والمتوسطة الخطر وتثقيفهم لتجنبها لتفادي تراكم النقاط المرورية.

وخلال جائحة كورونا «كوفيد-19» تم تطبيق الدورات التدريبية عن بُعد من خلال تقنية «فيديو كونفريس» لتسهيل عملية التلقي للملتحقين بالخدمات المقدمة في جميع المواقع بإمارة أبوظبي باستخدام اللغات الأكثر تداولاً «العربية، والانجليزية، والأوردو»، وإضافة إلى وجود مركز الاتصال «عونك» في إمارة أبوظبي لتلقي المقترحات والاستفسارات والشكاوى للخدمات على 8003333 لخدمة العملاء.

توعية

ترتكز البرامج على توعية السائقين بالقيادة الآمنة وتعريفهم بكيفية التعامل أثناء القيادة مع الظروف التي تحيط بهم، وتفادي تراكم النقاط المرورية جراء ارتكاب المخالفات المرورية وما يترتب عليها من سحب رخصة القيادة، وإضافة إلى منح السائقين الفرصة لتطوير مهارات القيادة على الطريق، وتحسين مستويات السلامة المرورية لديهم.

ومن الاشتراطات واللوائح المعمول بها فيما يخص برنامج تخفيض النقاط المرورية: يحق للسائق الالتحاق بالبرنامج مرة واحدة خلال سنة ميلادية لتخفيض عدد «8» نقاط مرورية لمن لم يتجاوز «23» نقطة مرورية، وفي حال بلوغ النقاط المرورية «24» نقطة فما فوق يحق للسائق التقدم لبرنامج استرجاع رخصة القيادة لإعفائه من سحب رخصة القيادة في المرة الأولى فقط وتعتبر سابقة مرورية «أولى» أما في السابقة الثانية «48» نقطة مرورية يلتحق في البرنامج ذاته بعد 6 أشهر من سحب رخصة القيادة وبعد سنة في المرة الثالثة إذا بلغت النقاط المرورية المتراكمة 72 نقطة خلال السنة نفسها.