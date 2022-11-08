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تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
8 نوفمبر 2022 18:33

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

تكون الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:11 والثاني عند الساعة 02:22 والجزر الأول عند الساعة 19:57 والثاني عند الساعة 07:16.

بحر عُمان خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:16 والثاني عند الساعة 23:05 والجزر الأول عند الساعة 16:07 والثاني عند الساعة 04:40.

 

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