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«صحة» تفتتح مركز الشامخة الصحي

«صحة» تفتتح مركز الشامخة الصحي
8 نوفمبر 2022 13:30

أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة «صحة»، عن افتتاح مركز الشامخة الصحي في أبوظبي، بهدف توفير خدمات وقائية وعلاجية لتلبية احتياجات المراجعين في مناطق الشامخة والشوامخ وشخبوط والرياض. وقالت الدكتورة نورة الغيثي المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية: «يسرنا الإعلان عن افتتاح مركز الشامخة الصحي في أبوظبي بمجموعة متكاملة من الخدمات العلاجية والوقائية التي تتناسب مع احتياجات أهالي المنطقة.. وينضم المركز إلى شبكة مراكزنا الصحية المنتشرة في أنحاء إمارة أبوظبي، والتي تمكن المراجعين من الوصول إلى خدماتنا بسهولة ويسر، وبالتالي تساهم في تحسين صحتهم، لا سيما أننا نولي للخدمات الوقائية أهمية كبرى ونوفر مجموعة واسعة من الفحوصات الوقائية لكافة فئات المجتمع.» من جهتها، قالت الدكتورة مريم المنهالي اختصاصية طب الأسرة ومديرة المركز: «نوفر خدمات وعيادات تخصصية متنوعة ومصممة بحسب احتياجات مراجعينا من سن الطفولة وحتى كبار المواطنين والمقيمين وخدماتنا ميسرة وفي متناول الجميع، حيث نعمل على مدار ستة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الجمعة وبساعات عمل تمتد من 7 صباحاً حتى 10:30 مساءً، كما نقبل بطاقات التأمين من أكثر من 30 شركة.» وسيوفر المركز خدمات متعددة تشمل الطب العام وطب الأسرة وعيادة الأمراض المزمنة، وصحة المرأة وصحة الطفل والعناية أثناء الحمل، والمسح الصحي والتطعيمات، وفحص السائقين، وبرنامج الفحص الشامل «افحص». بالإضافة إلى خدمات تخصصية تشمل الأنف والأذن والحنجرة، وفحص السمع والعيون، وفحص النظر والطب الباطني وعيادة أمراض القلب والجلدية، وأمراض النساء والولادة، وطب الأطفال والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان العام وتقويم الأسنان وتركيبات الأسنان، وطب أسنان الأطفال، والتغذية وخدمات مساندة مثل الأشعة والأشعة فوق الصوتية والمختبر والصيدلية.

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المصدر: وام
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