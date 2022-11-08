حاكم الشارقة يوجه بتخصيص منحة لترميم «متحف جبران خليل جبران» في لبنان

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتقديم منحة لترميم وتحديث «متحف جبران خليل جبران» في بلدة بشري اللبنانية، والعمل على صون المقتنيات وترميم القطع الفنية من صور، ومخطوطات، وأدوات، وكتب، ولوحات فنية، إضافة إلى تزويده بأحدث تقنيات العرض المتحفيّة. تأتي المنحة التي ستتواصل على مدار خمس سنوات في إطار سلسلة مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة لتقدير الرموز الثقافية في المنطقة والعالم، ورعاية المؤسسات الحاملة للقيم النبيلة، إذ يعرض المتحف سيرة الأديب والفيلسوف العالمي جبران خليل جبران، ويضيء على سيرته الأدبية والفنية. وكشفت لجنة متحف جبران، أن منحة صاحب السمو حاكم الشارقة، سيتم إنفاقها على طباعة مجموعة مختارة من مؤلفات جبران خليل جبران، وهي: «النبي»، و«مجنون»، و«الأجنحة المنكسرة»، و«الرسومات العشرون»، و«اقلب الصفحة»، و«المسكن النهائي»، بالإضافة إلى إصدار - فيلم وثائقي. وأوضحت اللجنة أن المتحف سيستفيد من المنحة في تجديد وتجهيز غرفة للقراءة، والعمل على تركيب هيكل لوحة في إحدى غرف المتحف، وتوفير وتركيب أجهزة لوحية على جدران المتحف، لتسهيل وصول الجمهور للمعلومات المتعلقة بالمعروضات. وكان صاحب السمو حاكم الشارقة، قد افتتح في العام 2021 معرض «إطلالة على الروح»، الذي نظمه «بيت الحكمة» في الشارقة، بالتعاون مع لجنة جبران الوطنية، ومتحف جبران، وشهد عرض 34 عملاً فنياً أصيلاً لجبران، اشتملت على لوحات فنية رسمت بالألوان الزيتية والجواش، وأخرى بالفحم، ومنها 15 لوحة عُرضت لأول مرّة. وثمّن مسؤولو «متحف جبران خليل جبران» مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، وأكدوا أن مثل هذه الجهود ليست غريبةً على سموه الذي يعد رمزاً وقائداً على مستوى العالم في دعم الثقافة والمثقفين، ورعاية المكتسبات الإنسانية، وحماية إرث المبدعين، والمؤسسات الثقافية، والمعالم التاريخية ذات البعد الحضاري.