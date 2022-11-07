الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عويضة المرر: تأكيد الالتزام بتعزيز أمن الطاقة والحد من الانبعاثات

عويضة المرر: تأكيد الالتزام بتعزيز أمن الطاقة والحد من الانبعاثات
8 نوفمبر 2022 01:28

شرم الشيخ (وام)

أخبار ذات صلة
السيسي: محيطنا الإقليمي أكثر مناطق العالم تأثرًا بتبعات تغير المناخ
رئيس الدولة والرئيس المصري يشهدان توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة رياح في مصر

 أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» خلال الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ ضمن أعمال الدورة الــ 27 لمؤتمر «COP27» تؤكد التزام الإمارات بتعزيز أمن الطاقة ودفع الجهود الدولية للحد من تداعيات التغير المناخي. 
وقال معاليه: إن الكلمة تحمل دلالات مهمة لمستقبل العمل المناخي الدولي والتعاون المشترك لخفض الانبعاثات اعتماداً على الابتكار وإيجاد الحلولِ وتنويع الاقتصاد بما يسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة وحماية الكوكب من أجل مستقبل الأجيال القادمة. 
وأشار إلى أنه وبتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة وضعت الإمارات مبكراً أهداف التنمية المستدامة ركيزة أساسية في مسيرتها الحضارية والتنموية حتى باتت دولة متطورة وفاعلة في مجال الطاقة النظيفة ومواجهة التغيرات المناخية. 
ولفت إلى أن الإمارات دولة رائدة في مواجهة تداعيات التغير المناخي وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة والذي يشكل جوهر مسيرتها نحو مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال المقبلة. 
ونوه معاليه إلى أن الإمارات تمتلك تجربة ملهمة في رحلة تحول قطاع الطاقة والذي توج مؤخراً بإطلاق برنامج شهادات الطاقة النظيفة لأبوظبي بما يعكس التزام شركات النفط الوطنية بجهود خفض الانبعاثات وتعزيز الإنتاج المسؤول للطاقة، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والنووية السلمية كمحرك لخفض الانبعاثات. 
وأكد معاليه التزام دائرة الطاقة في أبوظبي بتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين من أجل العمل معاً على وضع الحلول المبتكرة للتحديات المناخية ومواجهتها بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً مشرقاً.

عويضة المرر
الطاقة
الإمارات
دائرة الطاقة
محمد بن زايد
قمة المناخ
مصر
آخر الأخبار
عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة في قمة شرم الشيخ
عربي ودولي
السيسي: محيطنا الإقليمي أكثر مناطق العالم تأثرًا بتبعات تغير المناخ
اليوم 14:04
شولتس يروج في "كوب 27" لتأسيس نادٍ عالمي للمناخ
عربي ودولي
شولتس يروج في "كوب 27" لتأسيس نادٍ عالمي للمناخ
اليوم 14:00
بيدرو والهوتي وسلطان نجوم «سبورت فور أوول»
الرياضي
بيدرو والهوتي وسلطان نجوم «سبورت فور أوول»
اليوم 14:00
أسترالي ينجو من موت محقق بعد هجوم من سمكة قرش عملاقة
دنيا
أسترالي ينجو من موت محقق بعد هجوم من سمكة قرش عملاقة
اليوم 13:38
منصور بن زايد
الإمارات
برعاية منصور بن زايد..الكونجرس العالمي للإعلام ينطلق الأسبوع المقبل بمشاركة دولية واسعة
اليوم 13:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©