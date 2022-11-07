عويضة المرر: تأكيد الالتزام بتعزيز أمن الطاقة والحد من الانبعاثات

شرم الشيخ (وام)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» خلال الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ ضمن أعمال الدورة الــ 27 لمؤتمر «COP27» تؤكد التزام الإمارات بتعزيز أمن الطاقة ودفع الجهود الدولية للحد من تداعيات التغير المناخي.

وقال معاليه: إن الكلمة تحمل دلالات مهمة لمستقبل العمل المناخي الدولي والتعاون المشترك لخفض الانبعاثات اعتماداً على الابتكار وإيجاد الحلولِ وتنويع الاقتصاد بما يسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة وحماية الكوكب من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

وأشار إلى أنه وبتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة وضعت الإمارات مبكراً أهداف التنمية المستدامة ركيزة أساسية في مسيرتها الحضارية والتنموية حتى باتت دولة متطورة وفاعلة في مجال الطاقة النظيفة ومواجهة التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن الإمارات دولة رائدة في مواجهة تداعيات التغير المناخي وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة والذي يشكل جوهر مسيرتها نحو مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال المقبلة.

ونوه معاليه إلى أن الإمارات تمتلك تجربة ملهمة في رحلة تحول قطاع الطاقة والذي توج مؤخراً بإطلاق برنامج شهادات الطاقة النظيفة لأبوظبي بما يعكس التزام شركات النفط الوطنية بجهود خفض الانبعاثات وتعزيز الإنتاج المسؤول للطاقة، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والنووية السلمية كمحرك لخفض الانبعاثات.

وأكد معاليه التزام دائرة الطاقة في أبوظبي بتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين من أجل العمل معاً على وضع الحلول المبتكرة للتحديات المناخية ومواجهتها بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً مشرقاً.