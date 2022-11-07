مريم المهيري لـ «الاتحاد»: بدأنا مسيرة العمل المناخي قبل 3 عقود

شعبان بلال (شرم الشيخ)

قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قال في كلمته أمس في «COP27»، إن تغير المناخ تهديد لا يستثني أحداً، ولمواجهته لا بد أن نعمل معاً، مؤكداً أن هذا ما نؤمن به في دولة الإمارات.

وأضافت، في تصريحات لـ «الاتحاد»، على هامش قمة المناخ COP27، أن التغير المناخي هو أكبر تهديد يواجه البشرية وكوكب الأرض، مشيرة إلى اجتماع أكثر من 190 دولة في جمهورية مصر العربية لوضع الحلول المناسبة لهذا التهديد، ونحن في دولة الإمارات نضع مواجهة هذا التحدي ضمن أولوياتنا الاستراتيجية.

وتابعت المهيري: بدأنا مسيرتنا في العمل المناخي قبل 3 عقود، ونواصلها لمستقبل أبنائنا وأجيالنا القادمة، وشددت على أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد أن دورة «COP» في مصر هدفها التنفيذ، لافتة إلى أن وجود دولة الإمارات في «COP27» يستهدف دعم جمهورية مصر العربية في جهود التنفيذ لخفض الانبعاثات، والتكيف مع التداعيات، وتعزيز التمويل العالمي. وذكرت معاليها أن دولة الإمارات تتواجد من خلال أكبر منصة للدول في المؤتمر، فيها أكثر من 90 جهة حكومية وخاصة، لافتة إلى حرصهم من خلالهم على نقل وتبادل الخبرات والمعارف والحلول المبتكرة والتجارب الناجحة.

ونوهت معاليها بأن تغير المناخ يهدد الجميع؛ لذلك لابد من أن يكون عملنا مشتركاً وقائماً على التعاون حتى نقدر على خلق مستقبل أفضل ومستدام لنا جميعاً، مضيفة: إنه خلال الدورة الحالية من مؤتمر «COP» سنكشف عن خطوات جديدة في مسيرتنا للعمل المناخي، منها آليات تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي، وتقارير لتقييم حلول التمويل المبتكرة للأعمال والاستثمارات الخضراء ومشاريع جديدة لخفض الكربون عبر الحلول القائمة على الطبيعة.

وبحسب معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة، فإنه خلال فعاليات مؤتمر «COP27» سَتعمل دولة الإمارات على تحفيز توجهات التمويل، وسَتدعو الدولة العالم إلى المشاركة في منصة تسريع التحول العادل لأنظمة الطاقة التي تم إطلاقها بالشراكة بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الـمتجددة، لتعزيز مشاريع الطاقة الـمتجددة في الدول النامية (بقيمة استثمارية أولية - تبلغ مليار دولار).

وأشارت معاليها إلى أنه ضمن جهود الإمارات لدفع وتعزيز جهود العمل المناخي إقليمياً وعالمياً، سيتم العمل على نقل وتقديم خبراتنا في مجالات عديدة ضمن العمل البيئي والمناخي خلال «COP27»، ومنها: حلول تعزيز منظومة الأبحاث والتطوير عبر أنموذج «شبكة الإمارات لأبحاث المناخ»، وحلول التمويل والاستثمار المستدام.