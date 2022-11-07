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المدير العام لمؤتمر الأطراف «COP28»: تنفيذ الالتزامات والتعهدات أساس نجاح العمل المناخي

المدير العام لمؤتمر الأطراف «COP28»: تنفيذ الالتزامات والتعهدات أساس نجاح العمل المناخي
8 نوفمبر 2022 01:29

شرم الشيخ (وام)

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 جدد ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28 (مؤتمر الإمارات للمناخ)، التأكيد على دعم دولة الإمارات لجمهورية مصر العربية الشقيقة في رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، والذي يركز على تنفيذ التزامات وتعهدات العمل المناخي، بما في ذلك التكيف مع تداعيات تغير المناخ.
وأشاد - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخCOP27 التي انطلقت أمس في مدينة شرم الشيخ - بجهود مصر و«الأمانةَ العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» في جمع العالم من أجل إحراز تقدم حقيقي في العمل لوقف تداعيات تغير المناخ.
وقال: «لقد حان وقت اتخاذ القرارات بشأن الاستثمارات، وتوظيف الابتكارات، وضخ التمويل، وتحويل الأقوال والتعهدات إلى أفعال وإجراءات. إنه وقت العمل».
وشدد على الفوائد الاقتصادية للعمل المناخي، مشيراً إلى أن العالم أمام فرصة «لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي العالمي».
وقال السويدي: «إن تحوّل دولتنا إلى رائد عالمي في مجال الطاقة النظيفة بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، فتح أمامنا آفاق من الفرص والمهارات الجديدة، وعزّز الازدهار والرفاه للمواطنين والمقيمين في الإمارات».
وأضاف: «في ظل الضغوط الاقتصادية الصعبة التي يعانيها العالم، حان الوقت لأن ندفع عجلة العمل المناخي عالمياً».

مؤتمر الأطراف
الإمارات
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ماجد السويدي
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