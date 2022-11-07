الإمارات.. مساهم رئيس في مفاوضات تغير المناخ «COP27»

شروق عوض (دبي)

تأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بقمة المناخ «COP27» في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الحالي، وسط ثقة المجتمع الدولي بالدور الهام الذي تقوم به على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ ولمسيرتها الحافلة بالعمل المناخي على مدى 3 عقود ماضية، خاصة أن العمل المناخي يعتبر من الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للإمارات، وأحد أهم القضايا المحورية على مستوى الدولة ودول العالم جمعاء.

وامتداداً لالتزامها الطوعي في إطار المحافظة على حياة المجتمعات في جميع أنحاء العالم من تداعيات تغير المناخ، تعمل دولة الإمارات، بلا كلل مع شركائها الدوليين - بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية - لتقديم التدابير لمعالجة الأسباب الجذرية لتغير المناخ عبر تعظيم قدرات مواجهة التغير وتحويله إلى فرص نمو مستدامة، ومنها تعزيز تحول الطاقة، وزيادة حصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة، وتبني منظومة التحول للاقتصاد الأخضر، وتطبيق معايير نموذج الاقتصاد الدائري، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا والحلول الابتكارية في القطاعات التي تساهم بشكل كبير في انبعاثات غازات الدفيئة مثل الطاقة، والنقل والمواصلات، والزراعة والإنتاج الغذائي، والحلول التعويضية المستندة للطبيعة التي تضمن خفض وإزالة الكربون، بالإضافة إلى ذلك تطورات حلول تعزيز الاستثمار والتمويل للمشاريع المستدامة مثل الصكوك والسندات الخضراء، سعياً منها لإبراز مسارها الأكثر ملاءمة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

التخفيف من الآثار

وإدراكاً منها بوجود صلة كبيرة بين التخفيف من آثار تغير المناخ على حياة مليار شخص على الأقل، بالإضافة للكائنات الحية على سطح الأرض المعرضة للخطر والمهددة بالفناء إذا ما استمرت حرارة الأرض بالارتفاع جراء التغيّر المناخي والاحتباس الحراري، إضافة إلى ما تشكله انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى من أخطار جسيمة على صحة الإنسان ومستقبله، تؤمن دولة الإمارات إيماناً راسخاً بضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة ما يفرضه تغير المناخ من تحديات لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا أذا كانت من خلال عمل جماعي عالمي وفعّال يواكب في سرعة وتيرته، سرعة تفاقم حدة تداعيات ذلك التغير، كما يجب أن يعتمد على حلول ابتكارية تراعي ظروف واحتياجات ومتطلبات وإمكانات كل منطقة ودولة.

مصداقية وجدية الإمارات

وعلى الصعيد العالمي، توجهت أنظار المجتمع الدولي إلى الإمارات وما أنجزته وحققته من تقدم في مواجهة تغير المناخ على مدار السنوات الماضية واعتبارها رائدة في هذا الشأن، ومن خلال مشاركتها خلال عام 2021 ضمن وفود 196 دولة من الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية «COP26» ومشاركة ما يزيد على 40 منظمة غير حكومية في نقاشات المؤتمر ووضع الأطر الرسمية لخطط تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، برقت الأنظار أكثر نحو مشاركتها الآن في قمة مناخ شرم الشيخ «COP27» للتعرف على مبادرتها الجادة والخلاقة في التعامل مع أزمة المناخ التي تلقي بظلالها السلبية على البشرية جمعاء والكوكب الذي نعيش عليه، بوصفها رافعة جديدة لأفكار وخطوات إبداعية خلاقة قادرة على التأثير الإيجابي في مواجهة التحديات، بالإضافة إلى التعرف على خططها المزمع تنفيذها خلال استضافتها للدورة الجديدة في العام المقبل 2023 لـ «COP28» في مدينة إكسبو دبي.

كما أثبتت للمجتمع الدولي مصداقيتها وجديتها في التعامل مع أزمة المناخ، فكانت أول دولة من الدول المنتجة للنفط على مستوى العالم تشارك في النقاشات والالتزامات القانونية للحراك البناء، وأول دولة على مستوى المنطقة تطلق استراتيجية خاصة بالحياد المناخي، مستفيدة من مكانتها كواحدة من أقل دول العالم من حيث انبعاثات الميثان، للانضمام إلى التعهد العالمي بشأنه، ومن أوائل الدول التي تبادر إلى إطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها الكثير.

مسيرة على المستوى الدولي

تكللت مسيرة الإمارات الحافلة بالعطاء من أجل المناخ خلال العقود الثلاثة الماضية، بفوزها بأضخم حدث دولي، شَكّل إعلانه رسمياً يوم 12 فبراير من عام 2021، تصويتاً عالمياً واعترافاً بثقته بمكانتها وقدراتها على استضافة وإنجاح أضخم الأحداث العالمية المقبلة «COP28»، ويأتي هذا الحدث بعد مرور عامين على استضافتها لحدث عالميّ آخر تمثل في «إكسبو دبي 2020» الذي انطلق مطلع أكتوبر من العام الماضي، ومسيرة الإمارات بشأن المناخ على الصعيد العالمي تمثلت بـ:

1989.. المشاركة في اتفاقية فيينا

بدأت أولى الجهود في مسيرة العمل المناخي مع ظهور تآكل طبقة الأوزون للعلن، وتحولها إلى قضية ذات اهتمام دولي والإعلان عن اتفاقية فيينا لحمايتها، حيث شاركت الإمارات في الاتفاقية، ووقعت على بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكلها في ذات العام، ومنذ ذلك الحين أخذت تبذل جهوداً ضخمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية والبروتوكول.



1995.. الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ

شهد هذا العام أول تحرك عالمي لمواجهة تحدي تغير المناخ الخطير، حيث برز مطلع تسعينيات القرن الماضي مسمى التغير المناخي كأهم التحديات التي تواجه مستقبل كوكب الأرض، وعبر نقاشات عالمية واسعة خلال «قمة الأرض» مع نهاية القرن الماضي، تم الاتفاق دولياً على مواجهته من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، التي انضمت إليها.

2005.. المصادقة على بروتوكول كيوتو

مع تطور النقاشات والالتزامات القانونية للحراك من أجل المناخ وبعد إطلاق واعتماد بروتوكول كيوتو الملزم للدول المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات، صادقت الإمارات على البروتوكول، كأول دولة من الدول الرئيسية عالمياً لإنتاج النفط.

2006.. إطلاق مصدر

يمثل نقطة فارقة في مسيرة العمل من أجل البيئة والمناخ، حيث شهد إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» كنموذج إماراتي عالمي لقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة والتنمية المستدامة والتطوير العمراني المستدام، حيث تأسست الشركة كإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للتنمية.

2007.. اتفاقية خفض البصمة الكربونية

لتخفيض البصمة البيئية بطريقة علمية وفنية صحيحة، أطلقت مبادرة البصمة البيئية في هذا العام، حيث وقعت مع الشبكة الدولية للبصمة البيئية على اتفاقية خفض البصمة الكربونية للفرد والدولة، وهي بذلك تعتبر ثالث دولة على مستوى العالم توقع على مثل هذه الاتفاقية.

2009.. استضافة آيرينا

فازت الإمارات باستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في العاصمة أبوظبي، لقيادة العالم صوب مستقبل أكثر استدامة يجتمع فيه الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز عملية التنمية المستدامة، ومع هذا الفوز انضمت أبوظبي إلى 3 مدن «نيويورك، جنيف، ونيروبي» حازت ثقة العالم باختيارها احتضان منظمات دولية.

2014.. حوار إماراتي أميركي

لتعزيز وتأمين سوق الطاقة العالمي، أطلقت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، أول حوار ثنائي سنوي حول الطاقة لتسهيل المبادرات الجديدة والجارية لدعم التعاون بين البلدين.

2015.. الانضمام لاتفاق باريس

مع تحديث وتطور أهداف العمل المناخي، تم التركيز بشكل أكبر على معالجة إشكالية ارتفاع درجة حرارة الأرض والحد من انبعاثات غازات الدفيئة ومع إطلاق اتفاق باريس للمناخ، سارعت الإمارات للانضمام للاتفاق والتوقيع على بنوده كأول دول خليجية وواحدة من أوائل دول المنطقة التي سلمت تقرير المساهمات المحددة وطنياً الأول وفقاً لأهدافه، مركزةً على التعهد باستخدام حلول الطاقة النظيفة، والاستخدام السلمي للطاقة النووية - مشروع براكة.

2015.. افتتاح مقر «آيرينا» الدائم

كخطوة تعزز مكانة الإمارات المتقدمة في قطاع الطاقة العالمي، وزيادة معدلات انتشار وتطبيق حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وهو مؤشر على التزامها بتوسيع نطاق انتشار الحلول التي توفرها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة على المستويين المحلي والعالمي، تم افتتاح الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» مقرها الرسمي الدائم في مدينة مصدر في أبوظبي، كمشروع عمراني منخفض الكربون يتبنى حلولاً مبتكرة في مجال كفاءة الطاقة والمياه، والتنقل، وتقليل النفايات.

2019.. بداية الفعاليات الدولية

نظراً لاعتماد نموذجها في أحد أهم أركانه إيجاد منصات وإقامة فعاليات دولية لجمع صناع القرار والخبراء تحت سقف واحد لمناقشة كافة القضايا ذات العلاقة بتحقيق الاستدامة وتعزيز تحول الطاقة والعمل من أجل المناخ، ومن هذه الفعاليات استضافت أبوظبي عام 2019 النسخة الأولى من «اجتماع أبوظبي للمناخ» تأكيداً على جهودها المحلية ودعمها العالمي للكوكب والاقتصاد والإنسانية، مروراً باستضافة أبوظبي خلال عام 2021 الحوار الإقليمي حول العمل المناخي، بهدف مواكبة المساعي العالمية لإيجاد مسارات جديدة ووضع نهج محدد يسهم في تكامل الأدوار وتضافر الجهود وإيجاد حلول ذكية ومستدامة للحد من تأثيرات تغير المناخ وغيرها.

2020.. تسليم التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً

وفي إطار رفع طموح الإمارات بشأن العمل المناخي، فقد سلمت تقريرها الثاني للمساهمات المحددة وطنياً للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والذي شمل رفع طموحها عبر إجراءات عديدة منها تعزيز جهود خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% بحلول 2030 مقارنة بمعدلات 2016، وزيادة حصة الطاقة النظيفة المحلية لتصل إلى قدرة إنتاجية 14 جيجا وات بحلول 2030، مقارنة بـ 100 ميجاوات 2015، بالإضافة إلى الاستمرار في جهود الحفاظ على النظم البيئية الساحلية، ومشروع الكربون الأزرق عبر زراعة ملايين الأشجار، ومنها أشجار المانغروف التي من المخطط زراعة 30 مليون شتلة منها بحلول 2030، والتوسع في الاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة وغيرها الكثير.

2021.. المشاركة في قمة القادة للمناخ

بهدف تكثيف وتسريع جهود الابتكار والبحث والتطوير العالمية في جميع جوانب القطاع الزراعي على مدى السنوات الـ 5 المقبلة للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه، كشفت الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في قمة القادة للمناخ التي عقدت أبريل الماضي افتراضياً، عن «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ».

2021.. المشاركة بـ «كوب 26»

نتيجة للعبها دوراً محورياً في التواصل مع قادة العالم والوفود المشاركة بشأن التعامل مع تداعيات تغير المناخ والحد منها، فقد شاركت كواحدة ضمن 197 دولة من الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في محادثات المناخ العالمية الخاصة بمؤتمر الأطراف «COP26»، والتي استضافتها المملكة المتحدة في مدينة غلاسكو لمدة أسبوعين من 31 أكتوبر الماضي وحتى يوم أمس 12 نوفمبر الحالي، كما ركزت ضمن المحادثات على التعاون مع المجتمع الدولي للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون يضمن حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى خلق فرص اقتصادية دائمة، وستبقى كذلك شريكاً ملتزماً لدعم الجهد العالمي للحد من آثار تغير المناخ، وإيجاد حلول مناخية عملية شاملة من شأنها تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

2021.. خطوات جديدة لمسيرة عمل المناخ

تتويجاً لمسيرتها الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في العمل المناخي، قامت باستعراض خطواتها الجديدة في هذا الشأن من خلال إطلاق العديد من المبادرات والتحالفات أثناء مشاركتها في أعمال مؤتمر الأطراف «COP26»، مثل تسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً في خطة خماسية والإعلان رسمياً عن مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» التي جمعتها مع الولايات المتحدة الأميركية لحشد التمويل المطلوب للحد من تلك التداعيات عبر منصة «صندوق أبوظبي للتنمية»، واكتمال الأعمال الإنشائية لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي وغيرها الكثير.

2022.. تحديث المساهمات الثانية

وفي إطار رفع طموح الإمارات بشأن العمل المناخي، فقد حدثت الدولة طواعية تقريرها الثاني للمساهمات المحددة وطنياً للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والذي يضم رفعاً جديداً لأهداف خفض الكربون في قطاعات الطاقة والصناعة وتحديثا لمنهجية التعامل مع النفايات من خلال تقليل توليدها ومعالجتها وتحويلها إلى مصدر نظيف للطاقة والارتقاء بالحلول القائمة على الطبيعة في امتصاص وعزل الكربون.

2022.. اللمسات الأخيرة على المساهمات الثالثة

وفي إطار رفع طموح الإمارات بشأن العمل المناخي أيضاً، فإن الدولة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على التقرير الثالث للمساهمات المحددة وطنياً للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ والذي سيتم تقديمه مطلع العام المقبل 2023.

مسيرة إقليمية ووطنية

أما على الصعيدين الإقليمي والوطني، فقد بذلت الإمارات خلال العقود الثلاثة الماضية جهوداً جبارة لتعزيز قدراتها لمواجهة إسقاطات التغيّر المناخي، باعتباره التحدي الأكبر والأخطر على مستقبل كوكب الأرض واستمرار الحياة عليه، حيث أطلقت العديد من المبادرات والاستراتيجيات والقوانين الموجهة للجم تحدياته، بما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً، وفي الوقت ذاته وانطلاقاً من خبراتها الطويلة فإنها مصممة على مواصلة المسيرة لعقود قادمة وبناء شراكات قوية ترسي دعائم التقدم الاقتصادي والعمل البيئي وحل التحديات العالمية معاً.

وضمن مسيرة دولة الإمارات بشأن العمل المناخي على الصعيدين الإقليمي والمحلي، بهدف حماية البيئة والمجتمعات والاقتصاديات، حيث بذلت الدولة جهوداً جبارة للتخفيف من آثار تغير المناخ عبر التركيز على أهداف أساسية وهي إدارة انبعاثات غازات الدفيئة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، والتأقلم مع التغيرات المناخية وزيادة القدرة على التكيف، وتعزيز التنويع الاقتصادي في الدولة من خلال تبني حلول مبتكرة بمشاركة القطاع الخاص، والمسيرة تمثلت بالتالي:

1990.. التحكم بالانبعاثات

من منطلق التحكم في الانبعاثات، حددت الدولة 32,6 طن ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد سنوياً، وفي عام 2010، انخفض الرقم إلى 21,9 طن للشخص الواحد سنوياً، كما باشرت في تنفيذ 14 مشروعًا بغرض الحد من انبعاثات غازات الدفيئة تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة، ويقدر إجمالي الانخفاض السنوي المتوقع لهذه المشاريع بحوالي مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

1995.. تقليل إشعال الغاز

نظراً لاهتمامها بتقليل الانبعاثات الناتجة من إشعال الغاز الطبيعي، عمدت إلى التركيز على مستهدف تقليل إشعال الغاز الطبيعي، من خلال شركة بترول أبوظبي الوطنية، سعياً للوصول إلى أدنى درجات الإشعال كأحد أهدافها الاستراتيجية، وفي الفترة ما بين 1995 و2010، خفضت شركة أدنوك إشعال الغاز بنسبة تصل إلى 78%.

2009.. الأداء البيئي

تم طرح مبادرة بطاقة الأداء البيئي كإحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة، وهي شهادة تمنحها الوزارة للمنشآت الصناعية الملتزمة بالقوانين والتشريعات البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

2010.. أجندة وطنية

وضعت الدولة ضمن الأجندة الوطنية لرؤيتها 2021، عدة مؤشرات لضمان التنمية المستدامة للبيئة وزيادة كفاءة الموارد دون التأثير السلبي عليه، ونتيجة لذلك حصدت سريعاً ثمار استثماراتها في التقنيات والسياسات منخفضة الكربون، حيث أسهمت هذه الاستثمارات في تدعيم الاقتصاد ومهدت الطريق لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

2010.. معايير البناء الأخضر

ضمن كفاءة الطاقة وفعاليتها، أطلقت الإمارات العديد من البرامج المبتكرة للزيادة في هذا الجانب، منها اعتماد مجلس الوزراء هذا العام معايير البناء الأخضر ومعايير البناء المستدام ليتم تطبيقها في جميع أنحاء الدولة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 10 مليارات درهم إماراتي بحلول عام 2030، وأن يُخفض نحو 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقد بدأ تطبيقها في المباني الحكومية مطلع عام 2011.

2011.. مكتب إقليمي

ضمن توجهها نحو الاقتصاد الأخضر، تم إنشاء المكتب الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الإمارات في ذات العام، والإعلان عن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» في 2012، واعتماد الأجندة الخضراء (2015-2030).

2012.. استراتيجية خضراء

بهدف جعل دولة الإمارات واحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال منتجات وتقنيات الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على بيئة مستدامة لتحقيق رؤية الإمارات 2021، أطلقت استراتيجية للتنمية الخضراء تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة».

2013.. تدشين محطات للطاقة

بداية اتخاذ سلسلة من التدابير لكبح التغير المناخي والتكيف مع تداعياته في مختلف القطاعات، حيث دشنت في عام 2013 محطة شمس أولى للطاقة الشمسية في أبوظبي، تلاها تدشين مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وتشغيل محطة «نور أبوظبي للطاقة الشمسية» في أبوظبي عام 2019، ومشروع براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

2016.. الألواح الشمسية

بداية تنفيذ برامج عدة لتشجيع المجتمع وتحديداً ملاك المنازل على تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وربطها بالشبكة العامة بما يحقق الفائدة للطرفين، ففي دبي أطلقت مبادرة «شمس دبي» الهادفة لتشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب لوحات كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وفي أبوظبي أطلقت دائرة الطاقة في عام 2017 مبادرة مماثلة.

2016.. التقاط الكربون

تعتبر الإمارات الأولى في المنطقة من حيث تطبيق تقنيات التقاط الكربون في القطاع الصناعي، حيث تعاونت شركة «أدنوك» مع شركة «مصدر» لإطلاق مشروع «الريادة»، أول منشأة لالتقاط واستخدام وتخزين الكربون على المستوى التجاري التي تلتقط 0.8 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون من شركة حديد الإمارات، وتنفرد الدولة أيضاً بكونها أول دولة عربية تستفيد من الطاقة النووية ذات الانبعاثات الصفرية، وعند استكمال مفاعلاتها الأربعة، يتوقع لمحطة براكة للطاقة النووية أن تلبي 25% من احتياجات الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات من دون انبعاثات.

2016.. وزارة للتغير المناخي

نتيجة لحرص الدولة على ملف التغير المناخي، فلقد قامت بتوسيع دور «وزارة البيئة والمياه» لتدير جميع الجوانب المتعلقة بشؤون التغير المناخي الدولية والمحلية، وأعادت تسمية الوزارة لتصبح «وزارة التغير المناخي والبيئة»، حيث تعمل الوزارة على تعزيز جهود الدولة في معالجة مشكلة التغير المناخي، وحماية النظم البيئية الفريدة، كما أنشأت الدولة إدارة الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتعزيز الجاهزية اللازمة لإدارة أزمة المناخ وأجندة الطاقة المتجددة.

2017.. خطط واستراتيجيات مناخية

في إطار دعم الإمارات للأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية من خلال الحد من تداعياتها وتعزيز تدابير وإجراءات التكيف ضمن إطار زمني يمتد حتى عام 2050، فلقد اعتمدت خريطة طريق مستندة على رؤية (2021)، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء والأجندة الوطنية الخضراء (2015-2030)، حيث أطلقت الخطة الوطنية للتغير المناخي (2017 - 2050) والبرنامج الوطني للتكيف واستراتيجية شباب الإمارات من أجل المناخ، الأمر الذي أهلها لتحقيق تقدم كبير في مجال حصر وإدارة انبعاثات غازات الدفيئة باعتباره أول أهداف الخطة، كما بادرت إلى اتخاذ إجراءات طوعية للتخفيف من تغير المناخ، مثل خفض تلك الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة على رأس أولوياتها.

2019.. إدارة النفايات

يمثل تحويل النفايات إلى طاقة أحد الوسائل المهمة في استراتيجية الإدارة المتكاملة للنفايات وتحويلها من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي ضمن نهج الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، حيث بدأت الدولة بتنفيذ مجموعة من مشاريع تحويل النفايات إلى مصادر طاقة ووقود بديل، منها محطة الشارقة لتحويل النفايات ومحطة تحويل النفايات إلى وقود بديل في أم القيوين.

2020.. سياسة بيئية عامة

بوصف التغير المناخي التحدي الأهم والأكثر تهديداً لمستقبل البشرية ككل، ولما لتداعياته من تأثيرات سلبية تطال كافة القطاعات والمجالات، فلقد وضعت الإمارات أولوية العمل من أجل المناخ ضمن السياسة البيئية العامة لها والتي أطلقت هذا العام، وتضم الأولوية التوجهات الرئيسة للإمارات مثل إدارة الانبعاثات وخفض انبعاث الكربون بشكل خاص وغيرها.

2021... شبكة للمناخ

تعد شبكة الإمارات لأبحاث المناخ، واحدة من مسيرتها بشأن العمل من أجل المناخ، حيث تعمل الشبكة على سد وتقليل الفجوات المعرفية حول ما تتعرض له الدولة والمنطقة بشكل عام من تداعيات للتغير المناخي حالياً، وما ستشهده مستقبلاً عبر بحوث ودراسات وتحليلات علمية متخصصة، تحدد من خلالها التوجهات واستراتيجيات العمل المطلوبة للتكيف مع هذه التداعيات.

2021.. الهيدروجين الأخضر

ضمن تركيز الإمارات على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة، مثل الهيدروجين، أطلقت أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق لدعم جهود خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة.

2021.. الحياد المناخي

تتويجاً لجهود الإمارات الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً آمناً، أعلنت عن مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تستهدف مزج مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050.

2022.. الحوار الوطني حول المناخ

ودعماً لتحقيق أهداف الإصدار المُحدث للمساهمات الوطنية الثانية، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مبادرة «الحوار الوطني حول الطموح المناخي»، وهي منصة وطنية تضم سلسلة من الاجتماعات الدورية بهدف تعزيز الطموح المناخي ودعم جهود الحدّ من الانبعاثات الكربونية في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، بما في ذلك قطاعات الصناعة، والإسمنت، والنفايات، والنقل، والطاقة. ويهدف الحوار إلى وضع نظرة وطنية للاستدامة ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

2022.. تعهد الشركات المسؤولة مناخياً

لتعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في توجهات الدولة لخفض الانبعاثات، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً»، حيث تلتزم المؤسسات الموقعة على التعهد بقياس انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن أعمالها والإبلاغ عنها بشفافية تامة، ووضع خطط عملية طموحة لتقليل بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع الجهات الحكومية المختصة للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

2022.. المسرعات المستقلة للتغير المناخي

تسهيلاً للشراكات التكنولوجية التي تعمل باتجاه الهدف الموحد في معالجة التغير المناخي، تم تأسيس «مشروع المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي»، وهو كيان مُستقل ومحايد للعمل المناخي سيجمع بين أعضاء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية لدفع التزام الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.