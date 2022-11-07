الإمارات.. رؤية استراتيجية لدعم العمل المناخي وتعزيز أمن الطاقة

سيد الحجار (أبوظبي)

تسهم الإمارات بدور عالمي بارز في تعزيز أمن الطاقة، ودعم العمل المناخي، مع التوسع في نشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة، وبما يضمن أمن وإمدادات الطاقة بأقل انبعاثات. وقدمت الدولة أنموذجاً يحتذى به في تنويع مصادر الطاقة، حيث كان لها السبق في الاستثمار بقطاعات الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، بجانب الاهتمام بإنتاج النفط والغاز بأقل قدر ممكن من الانبعاثات، والاستثمار في تقنيات التقاط الكربون، واستكشاف أنواع جديدة من الوقود الخالي من الكربون مثل الهيدروجين.

وتسهم الإمارات بدور بارز في نشر حلول الطاقة النظيفة حول العالم، مع توالي إطلاق المبادرات الهادفة لتوفير الطاقة المتجددة للدول النامية والمجتمعات النائية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، ودعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات، والحد من ظاهرة التغيّر المناخي.

مستقبل الطاقة

أظهرت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي «أديبك 2022» الذي استضافته أبوظبي مؤخراً، الدور الرائد للإمارات في تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل الطاقة، حيث استضاف الحدث مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الطاقة العالمي للمشاركة والمساعدة في إيجاد الحلول الفعالة لأكثر مشكلات القطاع إلحاحاً تحت شعار «مستقبل الطاقة: مستدامة وموثوقة ومتاحة للجميع»، لتواصل الإمارات دورها المهم في تسليط الضوء على الاحتياجات الحالية لقطاع الطاقة من حيث خفض الانبعاثات ورسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة.

وفي دورته لهذا العام، تناول المعرض أهمية اعتماد منهجية متوازنة للمضي قُدماً في مساعي تحوّل الطاقة، فضلاً عن تسريع جهود تحقيق الحياد الكربوني في موارد الطاقة الحالية وتنويع مصادر الطاقة المستقبلية.

واستقطب الحدث 160.549 من المتخصصين في قطاع الطاقة من ما يزيد على 160 دولةً للمشاركة في أحد أبرز الفعاليات على مستوى القطاع.

وأسهمت الجلسات الحوارية الاستراتيجية التي شهدتها الفعالية على رسم ملامح القضايا المناخية، قبيل أسبوع من انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب 27» الحالي في مصر، حيث جمع «أديبك» نخبة من ألمع العقول في قطاع الطاقة العالمي لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع مع تسليط الضوء على ركائز الطاقة المتمثلة بأمن الطاقة واستدامتها وتوافرها للجميع.

شراكة استراتيجية

وعلى هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، الذي اختتمت فعاليته بأبوظبي الأسبوع الماضي، تم توقيع شراكة استراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.

وتجسد الشراكة التزام دولة الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

وتهدف الشراكة، التي تستمد أسسها من العلاقة الوثيقة بين البلدين على مدى خمسة عقود، إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة من خلال التركيز على أربع ركائز أساسية تشمل، الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد، وإدارة انبعاثات الكربون والميثان، وتقنيات الطاقة النووية المتقدمة، مثل المفاعلات النمطية الصغيرة، وخفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل. كما تهدف الشراكة إلى خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي.

وسيعمل الجانبان على دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية، وذلك من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات وتوفير التمويل 2025.

تقنيات حديثة

كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، «أديبك 2022»، مؤخراً عن عدد من الاتفاقيات والمبادرات الاستراتيجية التي تسهم في دعم التحول بقطاع الطاقة وتوظيف التقنيات الحديثة في قطاع النفط والغاز للحد من انبعاثاته بما يدعم جهود العمل المناخي.

وأعلنت «أدنوك» خلال «أديبك 2022» عن تحديد هدف جديد لخفض انبعاثات الميثان من عملياتها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج إلى 0.15% بحلول عام 2025، ويمثل هذا الهدف أدنى مستوى لكثافة الانبعاثات في الشرق الأوسط، مما يرسّخ مكانة الإمارات الرائدة كمُنتج مسؤول بيئياً للطاقة منخفضة الانبعاثات.

كما أعلنت «أدنوك» خلال الحدث عن توقيع اتفاقية لاستكشاف فرص التعاون في توريد الغاز الطبيعي المسال وخفض الانبعاثات مع شركة «جايل» الهندية. وتشمل الاتفاقية عدداً من اتفاقيات بيع الغاز الطبيعي المسال قريبة وبعيدة الأجل، ودراسة إمكانية تحسين وتطوير فرص تجارة وتداول الغاز الطبيعي المسال، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في حصص وأسهم مصادر الطاقة المتجددة، ومراقبة غازات الاحتباس الحراري لشحنات الغاز الطبيعي المسال، لدعم إمداداته منخفضة الكربون. وأعلنت «أدنوك» عن ترسية ثلاثة عقود بموجب اتفاقيات إطارية لخدمات الحفر المتكاملة بقيمة 14.68 مليار درهم إماراتي لتقديم سوائل حفر الآبار والخدمات المتعلقة بها.

جهود رائدة

بذلت الإمارات جهوداً رائدة لمواكبة الانتقال في قطاع الطاقة، واستثمرت ما يزيد على 50 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية في تقنيات وحلول الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم.

وتمتلك الدولة 3 من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، ويُعد برنامجها النووي السلمي دليلاً عملياً على استراتيجيتها لتنويع مزيج الطاقة، حيث يشمل هذا البرنامج محطات براكة للطاقة النووية، التي تم تشغيل ثلاث منها حتى الآن، وستسهم عند تشغيلها بالكامل في توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية. كما تشمل محفظة المشروعات الرائدة للدولة في مجال الطاقة المتجددة «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يهدف إلى إنتاج 5000 ميجاواط بحلول عام 2030، ومُنشأة «الريادة» التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق تجاري بقدرة تبلغ 800 ألف طن سنوياً، مع وجود خطة واضحة لمضاعفة هذه القدرة لتصل إلى خمسة أضعاف بحلول عام 2030. كما تستضيف دولة الإمارات المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وجرى اختيارها لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف «كوب 28» (مؤتمر الإمارات للمناخ) في نوفمبر 2023 في مدينة «إكسبو دبي». وتستمر دولة الإمارات في جهودها لدعم تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة في 6 قارات حول العالم، تشمل 31 دولة من الدول الجزرية النامية الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.