سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة خورفكان

الشارقة (وام)

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، صباح أمس، اجتماع مجلس أمناء الجامعة.

ورحب سموه في بداية الاجتماع الذي عُقد في مقر الجامعة، بالحضور، وتناول رؤيته في تطور جامعة خورفكان على كافة الأصعدة حتى تكون مؤسسة أكاديمية وعلمية رائدة في الآداب والفنون والعلوم البحرية، مؤكداً سموه على ضرورة توفير البيئة الأكاديمية والتدريبية المناسبة للطلبة.

وتناول سموه دور المجلس في الاهتمام بكافة شؤون الجامعة وبرامجها الأكاديمية والعمل على تكثيف الجهود لتطورها في مختلف المجالات العلمية والإدارية. واطلع صاحب السمو رئيس جامعة خورفكان خلال الاجتماع، على عدد من الأعمال التي تم تنفيذها في مختلف مرافق الجامعة، وعلى سير العمل في الكليات، واعتمد سموه القرارات التي تدعم تقدم وتطور الجامعة وتلبية كافة احتياجاتها.

واستمع سموه إلى عدد من التقارير حول الأداء الأكاديمي للجامعة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الخطط المستقبلية، الإدارية والعلمية، التي ستعمل عليها الجامعة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة للارتقاء بكافة أركان العملية التعليمية وتطور الأداء الإداري.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الاجتماع بتشكيل اللجان المختلفة في الجامعة وهي: اللجنة الأكاديمية، واللجنة المالية، ولجنة الموارد المالية، على أن تضم كل لجنة من اللجان السابقة عضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الأمناء.