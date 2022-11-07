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نهيان بن مبارك يفتتح «إشراقات» في أبوظبي

نهيان بن مبارك يفتتح «إشراقات» في أبوظبي
8 نوفمبر 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش اليوم فعاليات المهرجان العالمي «إشراقات» الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش تحت شعار «التسامح يثري المعرفة» ويمتد المهرجان على مدى ثلاثة أيام في المجمع الثقافي بأبوظبي بمشاركة محلية وعالمية بارزة، ويستهدف الوصول بأنشطته إلى حوالي عشرة آلاف من طلاب المدارس و2000 طالب جامعي، إضافة إلى أكثر من 2500 من أولياء الأمور والمعلمين والجمهور العام.
ويشارك في أنشطة المهرجان وجلساته 90 كاتباً وفناناً ومفكراً عالمياً، يشاركون في 82 برنامجاً وجلسة محلية ودولية، وتتواصل جلسات المهرجان على مدى 3 أيام بـ7 لغات عالمية بمشاركة 22 دولة في المجالات الإبداعية والتربوية والفنية والمعرفية المختلفة.
وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن المهرجان يفتح الباب واسعاً لمشاركة طلاب المدارس والجامعات والمدرسين، وأولياء الأمور، جنباً إلى جنب الجمهور العام، المهتم بقضايا التسامح والمعرفة لحضور الحلقات النقاشية واللقاءات الفكرية والإبداعية والأنشطة وورش التدريب، مؤكداً أن هدف الوزارة من أطلاق «إشراقات» نابع من رؤية واضحة بأهمية تعريف العالم بالتجربة الإماراتية في التسامح داخل المؤسسات التربوية، وبين فئات المجتمع، ولذا تتنوع أنشطة المهرجان لتشمل كافة المجالات، ويحاضر فيها ويديرها مفكرون ومبدعون وأكاديميون وكتاب عالميون.

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أنشطة اليوم الأول 
ينطلق المهرجان رسمياً بكلمة افتتاحية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ثم تتحدث كيشيا ثورب مدرسة اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأمريكية الفائزة بجائزة المعلم العالمية للعام 2021 لتقدم تجربتها، وتشرح أسرار تميزها وإيمانها بمهمتها التربوية، ثم تعزف أوركسترا الإمارات السيمفوني للشباب عدة مقطوعات موسيقية مخصصة للمهرجان.

نهيان بن مبارك
وزارة التسامح والتعايش
أبوظبي
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