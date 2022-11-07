خطة استراتيجية لترسيخ دبي مدينة صديقة للمرأة

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة دبي للمرأة خطتها الاستراتيجية 2023-2027، وذلك تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعمة للمرأة وترسيخ مشاركتها في مسيرة التنمية في المجالات كافة.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة، التي تواكب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية بما يعزز مكانة دبي التنافسية، ثلاثة محاور استراتيجية هي: خلق بيئة مُمَكِنة للمرأة في سوق العمل، وتطوير القيادات النسائية، وتعزيز جودة حياة المرأة في المجتمع، تسعى المؤسسة من خلالها لتحقيق رؤيتها المتمثلة في «دبي نموذج عالمي للمدن الصديقة للمرأة»، عبر حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة من القطاعين الحكومي والخاص والشركاء العالميين، وبالاستفادة من الدعم اللامحدود الذي توفره القيادة الرشيدة والبنية التشريعية الداعمة والسياسات المتطورة، ما يعكس التزام المؤسسة بمواصلة دعمها وزيادة تأثيرها اجتماعياً واقتصادياً وتعزيز وجودها في المحافل العالمية.

وقالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة: «في وقت تستعد دولة الإمارات للإنطلاق نحو مرحلة جديدة من الازدهار، نعلن عن إطلاق استراتيجية العمل الجديدة لمؤسسة دبي للمرأة، متضمنةً رؤية إبداعية لجعل دبي نموذجاً عالمياً للمدن الصديقة للمرأة وأهداف استراتيجية تحقق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات وتوفير أوجه السعادة لها ضمن حرص سموه على الاستثمار في الإنسان باعتباره رأس المال الحقيقي لقيادة التطور والنمو، خاصةً أن المرأة أثبتت على مدى الخمسين عاماً الماضية كفاءة عالية وساهمت بعطائها وتفانيها في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات وما وصلته من مكانة عالمية مرموقة».