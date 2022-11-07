«الشؤون الإسلامية»: المساجد جاهزة لإقامة صلاة الاستسقاء

أبوظبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة بعد صلاة الجمعة الموافق 2022.11.11، أكد د.محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأن الهيئة باشرت بإعداد خطبة صلاة الاستسقاء لتوزيعها على جميع الخطباء في الدولة، وستعمل على نشر مقطع فيديو بالتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يوضح كيفية صلاة الاستسقاء ومشروعيتها، بالإضافة إلى نشر بطاقة تعريفية عن صلاة الاستسقاء، إلى جانب عدد من المحاضرات التوعوية في المساجد ومنصة الوعظ الذكية، وأكدت جهوزية مدراء فروع الهيئة في كل إمارة لمتابعة تنفيذ التوجيه السامي.