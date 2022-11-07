«التنمية الأسرية» تطلق رحلات التمكين الاجتماعي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية رحلات التمكين الاجتماعي ضمن فعاليات مركز جبل حفيت المجتمعي، وذلك بهدف تعزيز الجانبي الاجتماعي الإيجابي، وتنمية المهارات الحياتية، وتحقيق السعادة لجميع أفراد الأسرة والمجتمع.

ويسعى مركز جبل حفيت المجتمعي من خلال رحلات التمكين الاجتماعي، إلى بناء وتعزيز العلاقات المجتمعية لفهم احتياجات الأفراد الاجتماعية والعمل على تلبيتها، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وتسهيل وصول سكان المناطق المحيطة بالمركز إلى الخدمات، والمساهمة في التقليل من المخاطر الاجتماعية التي تؤثر على الاستقرار والتماسك الأسري، وتعزيز التواصل والتلاحم بين سكان المناطق.