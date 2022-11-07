الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«التنمية الأسرية» تطلق رحلات التمكين الاجتماعي

«التنمية الأسرية» تطلق رحلات التمكين الاجتماعي
8 نوفمبر 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التنمية الأسرية» تعزّز خدماتها بـ«الراصد الرقمي»
«التنمية الأسرية» تطلق ورش التأهيل الرقمي

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية رحلات التمكين الاجتماعي ضمن فعاليات مركز جبل حفيت المجتمعي، وذلك بهدف تعزيز الجانبي الاجتماعي الإيجابي، وتنمية المهارات الحياتية، وتحقيق السعادة لجميع أفراد الأسرة والمجتمع.
ويسعى مركز جبل حفيت المجتمعي من خلال رحلات التمكين الاجتماعي، إلى بناء وتعزيز العلاقات المجتمعية لفهم احتياجات الأفراد الاجتماعية والعمل على تلبيتها، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وتسهيل وصول سكان المناطق المحيطة بالمركز إلى الخدمات، والمساهمة في التقليل من المخاطر الاجتماعية التي تؤثر على الاستقرار والتماسك الأسري، وتعزيز التواصل والتلاحم بين سكان المناطق.

مؤسسة التنمية الأسرية
جبل حفيت
آخر الأخبار
عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة في قمة شرم الشيخ
عربي ودولي
السيسي: محيطنا الإقليمي أكثر مناطق العالم تأثرًا بتبعات تغير المناخ
اليوم 14:04
شولتس يروج في "كوب 27" لتأسيس نادٍ عالمي للمناخ
عربي ودولي
شولتس يروج في "كوب 27" لتأسيس نادٍ عالمي للمناخ
اليوم 14:00
بيدرو والهوتي وسلطان نجوم «سبورت فور أوول»
الرياضي
بيدرو والهوتي وسلطان نجوم «سبورت فور أوول»
اليوم 14:00
أسترالي ينجو من موت محقق بعد هجوم من سمكة قرش عملاقة
دنيا
أسترالي ينجو من موت محقق بعد هجوم من سمكة قرش عملاقة
اليوم 13:38
منصور بن زايد
الإمارات
برعاية منصور بن زايد..الكونجرس العالمي للإعلام ينطلق الأسبوع المقبل بمشاركة دولية واسعة
اليوم 13:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©