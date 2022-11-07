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الإمارات

الاتحاد النسائي يشارك في «واعد»

الاتحاد النسائي يشارك في «واعد»
8 نوفمبر 2022 01:28

أبوظبي (وام)

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شارك الاتحاد النسائي العام في الملتقى السنوي الأول للشباب السعودي الإماراتي «واعد»، الذي يندرج تحت مبادرات لجنة التنمية البشرية المنبثقة من المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، وبتنظيم من وزارة الرياضة السعودية، والذي استعرض خلاله مسيرة إنجازات المرأة الإماراتية وجهوده المتواصلة لاستشراف مستقبل ابنة الإمارات في جميع المجالات، وتسخير كل الإمكانات للارتقاء بدورها وقدراتها لمستويات أعلى من التطور والريادة.
وشهد الملتقى حضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، ومعالي بدر بن عبد الرحمن بن سليمان القاضي، نائب وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية.

الاتحاد النسائي العام
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