سلطان النيادي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية فبراير المقبل

آمنة الكتبي (دبي)

يستعد سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي لبدء مهمة الإنطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في منتصف فبراير 2023، بحسب وكالة ناسا للفضاء.

وسينطلق النيادي من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، ضمن مهمة ناسا وسبيس إكس Crew-6 لقضاء 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، حيث سيقوم بإجراء تجارب علمية متقدمة عديدة، ويواصل النيادي التدريبات حالياً في موسكو وتتضمن تدريبات الإجراءات القياسية وحالات الطوارئ في القسم الروسي من المحطة.

وأنهى رائد الفضاء الإماراتي، مؤخراً تدريبياً حافلاً مع أفراد الطاقم داخل نموذج مركبة Crew Dragon الفضائية في هوثورن بكاليفورنيا، كما أجرى النيادي تدريبات محاكاة الإطلاق والهبوط في مركبة «سبيس إكس»، بوساطة ذراع خاصة في مختبر الطرد المركزي، التابع لسلاح الجو الأميركي، ما يعرضه لقوى تسارع تعادل 5 أضعاف قوى الجاذبية الأرضية، وتعرف قوى التسارع جي بأنها الناتجة عن تأثر جسم رائد الفضاء أثناء تسريع انطلاق الصاروخ أو معاناة الطيار عندما تنحرف به الطائرة بشدة عن الاتجاه المستقيم، ما يسبب له فقداناً بالوعي لمدة 15 ثانية.

وخضع النيادي لتدريبات صحية لاكتساب مهارات طبية، تجعله مهيّأً للتعامل مع حالات الطوارئ، وتضمن التدريب الإسعافات الأولية، ومراقبة المؤشرات الحيوية، وتنفيذ عمليات إنقاذ الحياة، بالإضافة إلى تدريبات، منها التقاط مركبة الشحن «سيغنوس» باستخدام الذراع الآلية «كندارم 2»، البالغ طولها 17 متراً، التي تستخدمها المحطة الدولية في العديد من الوظائف، منها إطلاق وإصلاح الأقمار الصناعية، كذلك تحريك رواد الفضاء حول المحطة أثناء عمليات السير الفضائية، وإمكانية تحريك أجزاء مختلفة من المحطة.

كما تدرب في مختبر الواقع الافتراضي، الذي يساعد الرواد على التدرب على معدات ومهام مختلفة ودقيقة، تشمل محاكاة عملية الصيانة الخارجية لمحطة الفضاء الدولية أثناء السير في الفضاء، كذلك التدريب على الطائرة النفاثة T-38، وشمل ذلك قيادتها أثناء الصعود والهبوط، وإجراء مناورات على ارتفاع أكثر من 5 كيلومترات، إضافة إلى تعلم كهرباء الطائرة، وكيفية استعمال كرسي الإنقاذ، وعمل إجراءات قياسية تشابه بعض مهمات محطة الفضاء الدولية

وتلقى سلطان النيادي تدريبات في مختبر الطفو المحايد، وهو أحد أهم الأساليب لتحضير الرواد لمهمات السير في الفضاء، حيث يكون الجسم معلقاً خلالها في حالة بين الطفو والغرق، وذلك في حوض سباحة ضخم، يبلغ طوله 202 قدم، وعرضه 102 قدم، وعمقه 40 قدماً، فيما يعد هذا التدريب أحد التجارب المهمة لرواد الفضاء، قبل أي رحلة فضائية، ويتم خلاله ارتداء بدلة الفضاء تحت سطح الماء، داخل أحواض ضخمة معدة للتدريب، مع الاستعانة بأثقال تحافظ على مستوى رائد الفضاء، بتجنب هبوطه تحت القاع، أو أن يطفو إلى السطح، ويأتي ذلك لوضع رواد الفضاء في حالة شبيهة بانعدام الوزن والجاذبية، حيث يمضون 6 ساعات تحت الماء، والتي تعادل ساعة سير بالفضاء.

وستكون هذه البعثة المهمة الثانية لوصول رواد فضاء إماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سجل هزاع المنصوري سبقاً بالدخول إليها على متن مركبة «سويوز إم أس 15»، وذلك في أواخر سبتمبر من عام 2019. وفي ختام الرحلة التاريخية عاد المنصوري إلى الأرض بعد ثمانية أيام أجرى خلالها مجموعة من التجارب العلمية المكثفة.

وستكون المهمة الفضائية الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية طويلة الأمد، حيث تمتد إلى 6 أشهر، وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المركز وشركة «أكسيوم سبيس»، الشركة المتخصصة في رحلات الفضاء المأهولة وتطوير البنى التحتية الفضائية في الولايات المتحدة لاستكشاف الفضاء.

أول عربي

يعد سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية، في مهمة طويلة تمتد إلى ستة أشهر، وهو ثاني رائد فضاء إماراتي ضمن «برنامج الإمارات لرواد الفضاء».

ولد سلطان سيف مفتاح حمد النيادي، في 1981 في منطقة أم غافة في العين، حيث تلقّى تعليمه الابتدائي والثانوي، فيما تميّز في تعليمه وتفوّق بين زملائه ليلتحق بالقوات المسلحة الإماراتية التي ابتعثته لدراسة هندسة الاتصالات. وأتم برنامج التعليم العام في تكنولوجيا المعلومات ببريطانيا عام 2001، وحصل على بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة برايتون البريطانية، ويتمتع بخبرة لمدة 10 سنوات في مجال هندسة أمن الشبكات، وحصل على ماجستير في أمن المعلومات والشبكات، ودكتوراه في تكنولوجيا المعلومات من جامعة جريفيث بأستراليا.