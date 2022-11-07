«إيدج» تستعرض قدراتها في معرض البحرين للطيران

أبوظبي (الاتحاد)

تعرض «إيدج» مجموعتها الواسعة من المركبات المستقلة والأنظمة الموجهة بدقة في معرض البحرين الدولي للطيران، الذي يقام في قاعدة الصخير الجوية في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «مع تقدم ايدج في مجال الحلول المستقلة ذاتية القيادة، يتيح معرض البحرين الدولي للطيران فرصة مهمة للقاء عملائنا وزملائنا في القطاع من جميع أنحاء العالم. ونحن على استعداد لعرض بعض الحلول الأكثر ابتكاراً في الإمارات مع شركائنا في منطقة الخليج، ونتطلع إلى مناقشة أولوياتهم، وسبل تسريع بناء القدرات السيادية في هذا المجال الحيوي». وستعرض ثلاثة من شركات «ايدج» حلولاً ومنتجات متقدمة تغطي مجالات الأنظمة المستقلة والذخائر الموجهة بدقة، تعرض «هالكن» مجموعة من الأنظمة الموجهة بدقة والذخائر المتجولة، بما في ذلك سلسلة THUNDER وعائلة DESERT STING وNASEF وSABER وSKYNEX، في حين تعرض «الطارق» مجموعتها من الذخائر المعيارية بعيدة المدة الموجهة بدقة.

بينما تعرض «أداسي» مجموعة من الأنظمة المستقلة، بما في ذلك الذخائر المتجولة QX-1 وQX-2 وQX-3 وQX-4 والمركبة الجوية غير المأهولة «قرمومشة»، بالإضافة إلى أنظمة الذخيرة الموجهة بدقة RASH 1H وRash 2H وRash 2M.