مسؤولون صحيون لـ«الاتحاد»: الإمارات ضربت مثالاً يحتذى به في التعامل مع الجائحات

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أنهت الإمارات، أمس الأول، العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمرض «كوفيد- 19»، بعد أن أعلنت عن المرحلة الثانية من تخفيف القيود، وأبرزها إيقاف العمل بالمرور الأخضر في الجهات الحكومية والمرافق العامة، وعدم إلزامية لبس الكمامة في المرافق والأماكن العامة، سواء الأماكن المفتوحة أو المغلقة. وأكد مسؤولون بالقطاع الصحي، لـ«الاتحاد»، أن التدرج في رفع القيود ساهم بنجاح مرحلة التعافي الكامل والصحيح من الجائحة، مشيرين إلى أن الإمارات بفضل توجيهات القيادة وجهود القطاع الصحي، استطاعت أن تعبر مرحلة «كورونا» بنجاح، وأنجزت الجوانب المتعلقة بمرحلة التعافي من الجائحة. ودعوا جميع أفراد المجتمع إلى مواصلة تقديم هذه الصورة المشرفة من الالتزام الكامل والنموذجي بالتدابير الوقائية المُعلنة وتحديثاتها، من أجل الحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات في هذا الخصوص وضمان سلامة الجميع.

قال الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع: «نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على كل ما يقدمه سموه، لخدمة هذا الوطن الغالي وخاصة الدعم الذي حصلنا عليه خلال الجائحة».

وأضاف: «حصل المجتمع بصفة عامة والجهات الصحية والمعنية بصفة خاصة، على الدعم المادي والمعنوي لتفادي تحديات الجائحة، وهو ما جعل الإمارات بين أفضل دول العالم تعاملاً مع الجائحة». وأشار إلى أن الدولة تدرجت في التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد حسب مراحله المختلفة، انتشاراً وانحساراً، وهذا يرجع إلى حالة التأهب واليقظة الصحية التي التزم بها القطاع الصحي بالدولة والجهات المعنية، موضحاً أن التدرج الذي اتبعته الدولة في رفع القيود وإلغاء الإجراءات الاحترازية، هو إحدى نقاط القوة التي ساعدت في التعامل بنجاح مع مرحلة التعافي الكامل والصحيح من تداعيات الجائحة. وأكد أن التعامل مع الأحداث بتدرج كان شيئاً إيجابياً، وهو ما أوصل الدولة إلى إنهاء الإجراءات الاحترازية. وكشف عن أنه سيتم قريباً إدراج مرض «كوفيد- 19» في برنامج الترصد النشط الوطني للإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة، وسنراعي في ذلك الأمر توصيات منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن المرض سيكون ضمن مجموعة الأمراض التي يتم رصدها في الدولة.

وأكد الدكتور محمد النحاس، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمختبرات «مينا لابز- كلينكال باثولوجي سيرفيز، أهمية القرار الذي أعلنت عنه الجهات المختصة بالإبقاء على الإمكانيات الصحية المتعلقة بالفحص المخبري والعلاج، وهو ما يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات الصحية للاستمرار بالمحافظة على صحة وسلامة المجتمع.

وأشار إلى استمرارية رصد الفيروس ومتابعة الوضع الصحي، مما يساعد في متابعة المستجدات المحلية والعالمية الخاصة بالجائحة، مؤكداً أن الإمارات بهذا الإجراء تؤكد ريادة نظام الترصد عالمياً، وامتلاكها لمنظومة متكاملة في متابعة الأمراض السارية والتعامل معها حسب الحاجة.

وأشار إلى أن العالم أجمع يشهد في الفترة الراهنة، الدخول في مرحلة استقرار وتعافٍ من مرض كوفيد- 19 بشكل عام، ومعظم الدول قد قامت بالفعل بالإعلان عن تخفيف أو إلغاء القيود والإجراءات الاحترازية التي طبقتها سابقاً، بشأن كوفيد-19 للتعامل مع الجائحة.

وذكر أن الإعلان عن المرحلة الثانية من إلغاء الإجراءات الاحترازية بالدولة، جاء بعد بحث دقيق للوضع الوبائي وبطرق مدروسة بإحكام لفترة زمنية دقيقة للحرص على تطبيقها بالوقت والأساليب الصحيحة.

إلى ذلك، ذكر يحيى كايد، مدير العمليات بمستشفى برجيل التخصصي بالشارقة، أن المرحلة الثانية من تخفيف القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد- 19» تتميز بالمرونة والفاعلية، حيث منحت الجهات المنظمة للفعاليات على المستوى الوطني والمحلي، إمكانية طلب الفحوص المسبقة أو شهادات التطعيم حسب نوعية وأهمية النشاط والفعالية.

وأفاد أن استمرار إلزامية الكمامة في المرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم، يراعي خصوصية هذه الأماكن وتجنب أي فرص لنقل العدوى والإصابة بفيروس «كورونا»، لاسيما أنه يمكن أن يكون هناك أشخاص من ذوي الأمراض المزمنة أو ضعيفي المناعة في تلك المرافق.

ونبه إلى أهمية استمرار الدور المجتمعي الداعم لجهود الجهات الصحية للمحافظة على ما تم تحقيقه من نجاح في الحد من تداعيات فيروس كورونا، فالالتزام الكامل الذي أبدته كل شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، كان له أثر كبير في تحقيق إنجاز نوعي تمكنت معه دولة الإمارات من محاصرة الجائحة في أدنى مستوياتها، ما أسهم في عودة مختلف القطاعات للعمل بكامل طاقتها في وقت قياسي.

من جهته، قال شريف بشارة الرئيس التنفيذي للمستشفى الأميركي- دبي: إن إطلاق دولة الإمارات المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كوفيد- 19»، يأتي في وقت يشهد فيه العالم دخول مرحلة استقرار وتعافٍ كامل من تداعيات الجائحة، مع قيام معظم دول العالم بتخفيف أو إلغاء جميع الإجراءات الاحترازية التي تم وضعها من قبل لحماية شعوبها من تفشي الوباء.

وأشار إلى أن قرارات دولة الإمارات الأخيرة تأتي بعد التحسن الملحوظ للوضع الوبائي في الدولة ورصد انخفاض ملحوظ في الحالات المصابة وعدم تسجيل حالات وفيات، وذلك بعد الجهود الاستثنائية التي بذلتها الدولة للتصدي للوباء والخروج من الجائحة أكثر قوة وثباتاً وتطلعاً للمستقبل، بدعم من رؤية القيادة الرشيدة وقوتها الناعمة.

وأكد أن الجائحة أظهرت قوة وقدرة الإمارات على إدارة الأزمات، عبر تحركات سريعة وإجراءات استباقية، ما يعكس التزام الدولة بالعبور إلى مرحلة التعافي وعودة الحياة الطبيعية والأنشطة الاقتصادية إلى مسارات النمو المخطط لها.

وأوضح أن الإمارات بذلت جهوداً مكثفة للسيطرة على الجائحة، فتصدرت مراتب متقدمة عالمياً على صعيد أعداد المطعمين بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية المكتسبة، حيث نظمت حكومة الدولة برنامج تطعيم قوياً، بالاعتماد على أنواع مختلفة من اللقاحات المتاحة، حيث حرصت الدولة منذ البداية على أن تكون من الدول الرائدة في دعم تطوير اللقاح والاستباقية في توفيره بالمجان للسكان من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

بدورها، قالت الدكتورة ريم عثمان، المدير التنفيذي - مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الإمارات: «يأتي إلغاء قيود «كورونا» تكليلاً لجهود الجهات الصحية والمعنية التي شاركت في مكافحة «كوفيد- 19» ومحاصرة العدوى وتقليص فرص انتشارها، ورصد الحالات المصابة وكذلك المشتبه في إصابتها وأخذ التدابير الصحية حيالها، سواء بالإحالة إلى العزل أو الحجر الصحي، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة».

وأشارت إلى أن وقف العمل بالمرور الأخضر في الجهات الحكومية والمرافق العامة، يعد من أبرز القرارات التي اتخذت ضمن إلغاء الإجراءات الاحترازية، حيث لا يشترط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة، ويقتصر استخدام تطبيق الحصن على إثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوص داخل الدولة وخارجها عند الطلب.

من جهته، تحدث الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن أبرز القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة، مشيراً إلى أنها تتضمن إلغاء جميع القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19، حيث سيكون لبس الكمامة اختيارياً في جميع المرافق المفتوحة والمغلقة بما في ذلك دور العبادة والمساجد، ما عدا المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم فسيكون ارتداء الكمامات إلزامياً للمراجعين والعاملين الصحيين. وذكر أنه سيقصر استخدام تطبيق الحصن لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوص داخل الدولة وخارجها عند الطلب وبالتالي لا يشترط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة. وأشار إلى اختيارية الصلاة على السجادة الشخصية، إذ لم تعد إلزامية بعد موعد تفعيل القرار، ولكن ينصح باستخدام السجادة الشخصية في حال الإصابة بعدوى تنفسية، لافتاً إلى أن «لبس الكمامة اختياري بجميع المرافق والأماكن المفتوحة والمغلقة، ونوصي بلبس الكمامة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في جميع الأماكن المغلقة».

نقاط القوة

أكد عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، أن دولة الإمارات ضربت مثالاً يحتذى به في التعامل مع جائحة كوفيد-19 بفضل التوجيهات السديدة والرشيدة التي انتهجتها قيادة دولة الإمارات منذ اليوم الأول لتفشي الجائحة، ونفذتها معظم الجهات المعنية بحكمة واقتدار حتى وصلنا إلى مرحلة التعافي الكامل وإلغاء كل القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد- 19.

وقال: إن دولة الإمارات كانت سباقة في إعطاء اللقاحات المضادة لـ«كورونا» على مستوى العالم للمواطنين والمقيمين مجاناً، وطبقت نظاماً دقيقاً للترصد الوبائي ووضعت بروتوكولات علاجية ناجعة، وبدليل أن نسبة الوفيات الناجمة عن الجائحة كانت الأقل أيضاً على مستوى العالم مقارنة بتعداد السكان.

وأشار إلى تضافر الجهود والتعاون والعمل عن قرب والتنسيق الكامل مع جميع الأجهزة المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك دعماً للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.