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«توام» ينقذ عصب الوجه لمريض بسرطان الجلد

تقنية المراقبة العصبية لعبت دوراً مهماً في نجاح الجراحة (من المصدر)
8 نوفمبر 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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نجح الأطباء بمستشفى توام، في استخدام تقنية المراقبة العصبية لضمان سلامة الأعصاب في جراحة معقدة للغاية. وأجريت العملية لمريض إريتري يبلغ من العمر 70 عاماً مصاب بسرطان الخلايا القاعدية، وهو نوع من سرطان الجلد يتطور في الغالب في مناطق الجلد المعرضة للشمس، مثل الوجه.
وتضمن الإجراء المعقد والفريد عمليتين جراحيتين، الأولى هي جراحة استمرت لمدة 14 ساعة لإزالة الورم وإصلاح العيب الناتج باستخدام أجزاء من الساعد. أما الجراحة الثانية فكانت عبارة عن استئصال الغدة النكفية والغدد اللعابية الرئيسية باستخدام المراقبة العصبية وتشريح ثنائي فوري للرقبة وإزالة الورم حول الأذن. وقال الدكتور موفق العاني، استشاري جراحة الفم والوجه والفكين في مستشفى توام التابع لمجموعة «صحة»: «أصيب المريض بسرطان الخلايا القاعدية الذي انتشر بشكل كبير في وجهه.

مستشفى توام
سرطان الجلد
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