«الصحة» تدعم الجهود الدولية في تعزيز الصحة العامة

دبي (الاتحاد)

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في النسخة التاسعة من مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة 2022 ISPAH التي استضافها مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة – أبوظبي، تحت شعار «كلُّ خطوة مُهمَّة»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وبدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات ومجلس أبوظبي الرياضي ودائرة تنمية المجتمع- أبوظبي ومركز أبوظبي الوطني للمعارض وعدد من الجامعات والشركاء في القطاعين العام والخاص.

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن استضافة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي أكبر مؤتمر للنشاط البدني والصحة في العالم، تمثل دليلاً على المكانة البارزة للدولة على صعيد المؤتمرات الكبرى وما حققته من ريادة في المؤشرات التنافسية الصحية.