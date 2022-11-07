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مؤتمر الاتحاد العالمي للمستشفيات  في دبي  ينطلق غداً

مؤتمر الاتحاد العالمي للمستشفيات  في دبي  ينطلق غداً
8 نوفمبر 2022 01:27

دبي (الاتحاد)

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تنطلق غداً بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة الـ45 لمؤتمر الاتحاد العالمي للمستشفيات، تحت شعار «تحقيق الاستدامة ومستقبل قطاع المستشفيات في 2030». ويشكل المؤتمر الذي فازت دبي بحق استضافته العام الماضي بعد منافسة شديدة مع العديد من مدن العالم، منبراً مهماً يجمع نخبة من كبار المسؤولين والأطباء والخبراء وصناع القرار في المؤسسات الصحية العالمية لتبادل الخبرات والتجارب وتطوير البروتوكولات الطبية للمستشفيات، وبلورة رؤى عالمية موحدة لرفع مستويات الوقاية وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع.
 

مركز دبي التجاري العالمي
الاتحاد العالمي للمستشفيات
دبي
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