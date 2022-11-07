4 خطوات للإبلاغ عن مفقودات «أجرة أبوظبي»

هالة الخياط (أبوظبي)

وفر مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل خاصية الإبلاغ عن المفقودات في مركبات الأجرة، عبر تطبيق أجرة أبوظبي أو بالاتصال على الرقم 600535353.

ودعا المركز مستخدمي سيارات الأجرة إلى التأكد قبل مغادرة المركبة من أخذ المتعلقات الشخصية كافة، وفي حال نسيان أي منها يدعو المركز إلى الإبلاغ عن المفقودات عبر أجرة أبوظبي بأربع خطوات، تتمثل في الضغط على خانة الدعم، ومن ثم اختيار خانة المفقودات والمعثورات والضغط على إشارة «+»، ثم تعبئة البيانات المطلوبة والتي توضح الغرض المفقود وموقع الانطلاق، وموقع الوصول وإضافة المعلومات الخاصة بالمركبة من رقمها، ورقم تصريح السائق، وتحميل المرفقات المطلوبة.

وتجاوزت نسبة إرجاع المفقودات خلال العام الماضي 84% من إجمالي البلاغات المقيدة في النظام، حيث تم تسجيل ما يقارب الـ 14.000 بلاغ في النظام الإلكتروني لإدارة المعثورات والمفقودات.

وساهم تطبيق «أجرة أبوظبي» في زيادة الحجوزات عبر الأجهزة الذكية، نظراً لما يوفره من خصائص مميزة تمكن الجمهور من تتبع حركة مركبة الأجرة ومعرفة الموعد المتوقع لوصولها. كما يوفر التطبيق خاصية الدفع الإلكتروني بجميع مركبات الأجرة في الإمارة.

ووفقاً للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مركز النقل المتكامل، فإن عدد عمليات الدفع الإلكتروني لتعرفة مركبات الأجرة بلغت 1.9 مليون عملية دفع إلكتروني في عام 2021، بقيمة إجمالية بلغت 51.30 مليون درهم.

وبلغ عدد الركاب الذين استخدموا مركبات الأجرة خلال العام الماضي 64 مليون راكب من خلال 36 مليون رحلة، بزيادة نسبتها 14% عن عدد الرحلات في العام السابق، وذلك من خلال 6.390 مركبة أجرة تابعة لـ 8 شركات مشغلة تعمل في هذا القطاع، منها 222 مركبة أجرة مخصصة لتقديم خدمات النقل في مطار أبوظبي الدولي. وقد بلغ عدد المركبات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة العاملة في الإمارة 4.671 مركبة.

الحجز المسبق للمركبات

وشكلت نسبة الحجز المسبق لمركبات الأجرة عبر الأجهزة الذكية 82% من إجمالي الحجوزات التي تمت في عام 2021، والتي بلغ إجمالها 2.7 مليون عملية حجز عبر القنوات المختلفة. وقد قام المركز خلال عام 2021، بإضافة خاصية دفع تعرفة المركبة إلكترونياً من خلال تطبيق PayBy، لتُضاف إلى خاصية الدفع عن طريق تطبيق Pay Apple وSamsung Pay على الهواتف الذكية، وذلك بطريقة سهلة وآمنة ومريحة. هذا فضلاً عن توفير خيار دفع إكرامية للسائق (Tip) ضمن خدمة الدفع الإلكتروني لتعرفة مركبات الأجرة.

ويقوم المركز بطرح عدد من المشاريع التطويرية لقطاع النقل بمركبات الأجرة والتي تساهم في رفع مستوى الأداء وتطوير جودة الخدمات، كإضافة خيار الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكترونية، ومتابعة تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة في جزيرتي ياس والسعديات، وتطوير النموذج التشغيلي لمركبات الأجرة وطرح أنماط تشغيل مبتكرة تلبي تطلعات الجمهور وتحقق أعلى المستويات العالمية من حيث الجودة والاستدامة.