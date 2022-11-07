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تجهيز البنية التحتية لموقع مهرجان الظفرة

تقوم البلدية بصيانة الطرق وعمل التسويات اللازمة وإزالة الرمال استعداداً لمهرجان الظفرة (من المصدر)
8 نوفمبر 2022 01:27

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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تكثف بلدية منطقة الظفرة استعداداتها لتقديم الدعم اللوجستي لمهرجان الظفرة لمزاينة الإبل، والذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، حيث تقوم البلدية بتجهيز البنية التحتية للمهرجان من خلال صيانة الطرق، وعمل التسويات اللازمة وإزالة الرمال، وتسوية الطرق المؤدية إلى العزب وربطها مع بعضها البعض بهدف تسهيل حركة المشاركين والزوار، وتسهيل تقديم الخدمات لملاك العزب. كما تقوم البلدية برش الطرق في موقع المهرجان لتثبيت التربة والحد من حركة الرمال، وتركيب الزينة والأعلام.
وتهتم البلدية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بالمحافظة على المظهر العام ونظافة موقع المهرجان، من خلال حملات التوعية والنظافة خلال فقرة المهرجان. وتحرص البلدية على المشاركة في كافة المهرجانات التي تقام بمنطقة الظفرة، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وتعزيز مشاركة المجتمع وتفعيل دوره، وتكامل الأدوار مع الشركاء الاستراتيجيين. ويعتبر مهرجان الظفرة بمثابة حلقة وصل بين الأجيال ومناسبة أساسية لإحياء التراث وتخليده في الذاكرة وتعزيز الروح الوطنية في الأجيال الناشئة، ويسلّط المهرجان من خلال مسابقة مزاينة الإبل الضوء على دور الإبل في ثقافة وتراث دولة الإمارات، ويشمل العديد من الفعاليات التراثية المصاحبة.

الظفرة
مهرجان الظفرة
بلدية الظفرة
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