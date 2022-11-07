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بلدية أبوظبي تنظم يوماً ترفيهياً للأطفال

تضمنت الفعاليات ماراثون للأطفال في ممشى منتزه الشريعة (من المصدر)
8 نوفمبر 2022 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة يوماً ترفيهياً للأطفال في منتزه الشريعة، بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، استهدف الأطفال ما دون 18 عاماً ضمن النطاق الجغرافي للمركز، وذلك بهدف خلق وعي صحي لديهم، وتحفيزهم لارتياد المرافق المجتمعية.
وتضمنت الفعاليات ماراثون للأطفال في ممشى منتزه الشريعة، وتقديم العديد من نصائح التوعية لتحفيزهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والتوعية بأهميتها في الحفاظ على سلامتهم من العديد من أمراض العصر، كما تم في نهاية اليوم تكريم المشاركين ومنحهم هدايا تشجيعية.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
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