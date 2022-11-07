بلدية العين توفر خدمة «التفتيش الاستباقي»

العين (وام)

أعلنت بلدية مدينة العين توفير خدمة «التفتيش الاستباقي للأنشطة التجارية غير الغذائية»؛ بهدف تشجيع الراغبين في البدء بأي نشاط تجاري، وتخفيض النفقات قبل استكمال إجراءات التراخيص.

وتهدف الخدمة إلى توفير الوقت والمال للمتعامل قبل بدء إجراءات الترخيص، وتساهم في زيادة رضا المتعاملين للخدمات البلدية، وتسهم في زيادة التوعية بالاشتراطات المطلوبة قبل البدء بأي نشاط تجاري، مع تخفيض عدد الشكاوى والمخالفات على المنشآت غير الغذائية.

وأشار سلطان محمد المزروعي، رئيس قسم الأنشطة الصحية في بلدية مدينة العين، إلى إمكانية تفعيل الخدمة الجديدة لتغطي بحدود 80 نشاطاً تجارياً المقسمة على أربعة قطاعات رئيسية.

وأوضح أن مراحل الطلب سهلة وغير معقدة لتنفيذ الخدمة من خلال الاتصال بمركز اتصال حكومة أبوظبي.