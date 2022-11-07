«الوقاية والسلامة» تكرم استمرارية الأعمال

الشارقة (وام)

نظمت هيئة الوقاية والسلامة حفلاً لتكريم الجهات الحكومية التي امتثلت لمتطلبات المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال الصادر من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

حضر الحفل، الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة والشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة ووفد من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية بالإمارة وممثلي وسائل الإعلام.